俳優の櫻井圭登（さくらい・けいと＝32）が10日、「心身の不調」のため、年内の活動を休止することを明かした。櫻井の公式スタッフX（旧ツイッター）アカウントで発表された。



公式アカウントでは所属事務所「bamboo」の署名入りで「櫻井圭登 年内の活動休止について」という文書を公開。はじめに「先日発表させていただきました通り、櫻井圭登は体調不良により 出演予定の舞台の降板及び、弊社主催イベントの実施を中止とさせていただきました」と伝えた。櫻井に関しては、10月10日から開演する舞台「忘却バッテリー」について、開始7日前の3日に「体調不良により一定期間の休養が必要となり、やむを得ず降板する」と発表されていた。



さらに舞台などの降板発表に追加して「この度、櫻井圭登は心身の不調に伴い、年内の活動を休止させていただくことになりました」と報告。活動休止については「本人とも話し合った結果、現状では俳優活動を行うことが難しく、一定期間活動を休止して治療に専念するという判断に至りました」と知らせた。



また「今回の体調不良は本人に起因するものであり、外的要因があるものではございません」と知らせ、「舞台の制作会社様、共演者の皆様を始めとする関係各所へのお問い合わせはお控えくださいますよう何卒お願い申し上げます」と記した。



櫻井は舞台「あんさんぶるスターズ! オン・ステージ」や、ミュージカル「スタミュ」などに出演。に「2.5次元俳優」（漫画・アニメ・ゲームなどの2次元作品を原作とした舞台やミュージカルで活躍する俳優）として活躍している。その美貌も注目されており、2019年には写真集を発売している。自身のXは9月28日以降、更新が止まっている。



（よろず～ニュース編集部）