セリーヌ・ディオン、3人の息子とポールマッカートニーのコンサートに
自己免疫疾患スティッフパーソン症候群を公表したセリーヌ・ディオンが、ラスベガスで開催されたポール・マッカートニーのコンサートを、3人の息子とともに楽しんだようだ。
【写真】セリーヌ・ディオン、不死鳥のヒールでクリスマスツリーを前にポーズ
Peopleによると、現地時間10月4日に、米ネバダ州ラスベガスのアレジアント・スタジアムにて開催されたポールの2025年「Got Back」ツアーの公演に、セリーヌが24歳の長男ルネ・シャルル、14歳の双子ネルソンとエディとともに来場し、観客席からコンサートを楽しんだようだ。ノリノリで拳を突き上げたり、手拍子をする様子がキャッチされた。
2016年に咽頭がんのため亡くなった夫ルネ・アンジェリルとの間に生まれた息子たちを育てているセリーヌは、2022年12月に、自己免疫疾患スティッフパーソン症候群を公表。以降、闘病を続け活動を控えながらもパリオリンピックの開会式で圧倒的なカムバックパフォーマンスを見せるなど、特別なイベントで存在感を見せつけている。
以前ほどスポットライトを浴びる機会が多くなくなったセリーヌだが、今年6月には、同じくアレジアント・スタジアムで開催されたコールドプレイのコンサートにも来場。フロントマンのクリスマーティンから、「美しいセリーヌ。あなたは私の心を近くから遠くまで連れて行ってくれる。まさにスーパースター。レジェンドであるセリーヌ・ディオンに愛してると声援を送りましょう」とセレナーデを送られ、感激した様子で手でハートを作って応えていた。
【写真】セリーヌ・ディオン、不死鳥のヒールでクリスマスツリーを前にポーズ
Peopleによると、現地時間10月4日に、米ネバダ州ラスベガスのアレジアント・スタジアムにて開催されたポールの2025年「Got Back」ツアーの公演に、セリーヌが24歳の長男ルネ・シャルル、14歳の双子ネルソンとエディとともに来場し、観客席からコンサートを楽しんだようだ。ノリノリで拳を突き上げたり、手拍子をする様子がキャッチされた。
以前ほどスポットライトを浴びる機会が多くなくなったセリーヌだが、今年6月には、同じくアレジアント・スタジアムで開催されたコールドプレイのコンサートにも来場。フロントマンのクリスマーティンから、「美しいセリーヌ。あなたは私の心を近くから遠くまで連れて行ってくれる。まさにスーパースター。レジェンドであるセリーヌ・ディオンに愛してると声援を送りましょう」とセレナーデを送られ、感激した様子で手でハートを作って応えていた。