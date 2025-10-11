来週の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、新婚生活が始まるも工場に不穏な空気が流れる
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第3週「ヨーコソ、マツノケヘ。」が10月13日〜10月17日に放送される。
【写真】トキ（高石あかり）と銀二郎（寛一郎）の新婚生活がスタート
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第11回（10月13日放送）あらすじ
お見合いもうまくいき、トキと銀二郎（寛一郎）の新婚生活がはじまった。働き者の銀二郎のおかげで、松野家の生活も少しは楽になり、祖父・勘右衛門（小日向文世）、父・司之介（岡部たかし）も、跡取りとなる銀二郎への期待が膨らむ。
幸せの絶頂を迎えるトキだったが、仕事場である雨清水家の機織り工場では不穏な空気が流れ始めていた。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
