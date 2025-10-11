心と体にやさしい味わい！GOKUGOKU(ゴクゴク)「Halloween Sweet Potato Smoothie」

無添加・砂糖不使用のスムージー・フレッシュジュース専門店「GOKUGOKU(ゴクゴク)」は、2025年10月7日から10月31日までの期間限定で「Halloween Sweet Potato Smoothie」を販売中です。

焼き芋専門店のさつまいもを使用した、ハロウィンにぴったりのスムージー！

GOKUGOKU(ゴクゴク)「Halloween Sweet Potato Smoothie」

価格：640円(税込) ※一部店舗では価格が異なる場合がございます

販売期間：2025年10月7日(火)〜10月31日(金) (予定)

販売店舗：全国のGOKUGOKU、Gooday Juice各店

10月限定で登場する「Halloween Sweet Potato Smoothie」は、焼き芋専門店「おいもここ」のさつまいもを使用した、秋の味覚が楽しめるスムージー。

紫と白のマーブル模様がSNS映えする、ハロウィンシーズンにぴったりの一杯です。

砂糖不使用、添加物無添加で、お子さまにも安心して楽しめる、心と体にやさしい味わいに仕上げられています。

農家支援とフードロス削減への貢献

GOKUGOKUでは、味は美味しいけれどサイズや形が規格外の農産物を農家から適正価格で仕入れ、商品に活用する取り組みを続けています。

今回のスムージーもその一環で、焼き芋専門店「おいもここ」が茨城県鉾田市の芋農家から直接仕入れたさつまいもを使用し、農家支援とフードロス削減に貢献しています。

社会貢献活動「Make a Gooday Project」

GOKUGOKUでは、1杯につき1円を積み立て、国内外の学校トイレ建設や浄水器の寄贈などに活用する社会貢献活動「Make a Gooday Project」を創業当初から継続しています。

今回の「Halloween Sweet Potato Smoothie」もこのプロジェクトの対象となり、売上の一部が将来の社会貢献活動のための積立金として蓄えられます。

見た目もかわいく、さつまいもの自然な甘みが楽しめるハロウィン限定スムージー。

飲むだけで農家支援やフードロス削減、そして社会貢献にも繋がる、心にも体にも嬉しい一杯です。

GOKUGOKU(ゴクゴク)の「Halloween Sweet Potato Smoothie」の紹介でした。

