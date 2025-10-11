米菓や豆菓子などいろんな味が楽しめる！ブルボン「味ごのみ旨辛たらこ風味」

株式会社ブルボンから、「ミニチーズおかきたらこバター風味CH」「40g味ごのみ旨辛たらこ風味」「ピッカラたらこ醤油味」の期間限定商品3品が登場！

たらこの旨味を活かしたバラエティ豊かな味わいのお菓子が、2025年10月14日(火)より発売されます。

今回は、ブルボン「味ごのみ旨辛たらこ風味」を紹介します。

ブルボン「味ごのみ旨辛たらこ風味」

発売日：2025年10月14日(火)

販売場所：全国のコンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格：オープンプライス

内容量：40g

賞味期限：5カ月

ブルボンから、たらこの旨味を活かした期間限定のお菓子3品がラインナップ。

それぞれの商品特徴に合わせて、たらことバターやチーズ、唐辛子、醤油などを組み合わせ、バラエティ豊かな味わいに仕上げられています。

たらこをイメージした淡いピンク色のパッケージが目を引く、おつまみとしてもおやつとしても楽しめる商品です。

ブルボン「味ごのみ旨辛たらこ風味」は、ピリッと辛味の効いたたらこ風味の米菓や豆菓子など５種類の生地を1袋に詰め込んだ“味ごのみ”

たらこの風味と辛味が食欲をそそるとともに、ごまいりこの甘辛い味わいがアクセントになった、止まらないおいしさです。

ブルボンの人気商品が今だけの特別な「たらこ風味」で楽しめる期間限定のラインナップ。

ブルボンのブルボン「味ごのみ旨辛たらこ風味」の紹介でした。

