“卓上の暴君”という異名にピッタリの鮮烈なアガリだった。10月10日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合でTEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）は2度の倍満が炸裂。今期2勝目をあげた。

【映像】瀬戸熊、トルネードツモ倍満炸裂の瞬間

当試合は起家からKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）、瀬戸熊、セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）の並びでスタート。東1局1本場は園田が8300点（供託1000点）の加点に成功、東2局は12000点、そして東2局1本場は瀬戸熊が3200点を振り込み、ロケットスタートを切った。

しかし、ここから瀬戸熊が卓上の暴君っぷりを見せつけた。東2局2本場で赤5筒でツモり、リーチ・一発・ツモ・タンヤオ・ピンフ・一盃口・赤2と16600点（+1000点）の大きな加点に成功。さらに南1局2本場では瀬戸熊に茅森が倍満を放銃し一気に抜き出た。この対局で2度の倍満を炸裂させた瀬戸熊に、実況を務めた小林未沙は「1半荘で倍満を2度決める男・瀬戸熊直樹。卓上の暴君が目を覚ましています。ヤバすぎる……」と唖然としていた。

その後も瀬戸熊は危なげないゲーム運びで5万点超の快勝。今期2勝目をゲットした。視聴者は「卓上の暴君や！」「熊つっよ」「トルネード出たな」などとその強い姿に驚きの声を上げた。

第1試合の本田朋広（連盟）のラスを帳消しにした瀬戸熊。勝利者インタビューでは「昨日はうちの若手の黒沢が敗れ、年長者の萩原さんが頑張って、今日は本田がやられたので、おじさんの僕が頑張ろうと思ってやってました」とユーモアを交えて思いを語った。

雷電ユニバースへの一言を求められると「なんとか4人で支え合って、好位置をキープしてるのでこのまま走り切りたいと思います」。55歳のMリーガー最年長はまだまだ元気いっぱいだ。

【第2試合結果】

1着 TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）5万7400点/＋77.4

2着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）2万7700点/＋7.7

3着 赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）2万5500点/▲14.5

4着 セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）ー1万600点/▲70.6

【10月10日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋147.5（18/120）

2位 TEAM雷電 ＋134.4（18/120）

3位 U-NEXT Pirates ＋105.2（20/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋58.9（16/120）

5位 KADOKAWAサクラナイツ ＋51.0（16/120）

6位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋7.8（16/120）

7位 BEAST X ▲40.3（18/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲61.8（18/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲160.8（18/120）

10位 EARTH JETS ▲241.9（18/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）