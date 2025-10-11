ガザ地区の戦闘をめぐり停戦が発効したことを受け、人質の解放も近く始まる予定です。イスラエルでは歓迎の声が聞かれました。

【映像】ガザ地区北部へ戻る人々

「ガザにまだ残っている人質9人を私は個人的に知っている。うち4人は生存していて、赤ん坊だった時に世話をした友人もいる。戦闘が止まることに大変喜びを感じている。なぜなら人々に帰ってきてほしいからです」（ハマス襲撃で家族を失った女性）

2023年10月のハマス襲撃で家族を失くした女性はこのように述べ、「停戦が継続することを願っている」と明かしました。

「停戦は継続しないと思います。この悲しみが続く限り、たとえ私が望んでも平和は訪れない。双方に深い怒りが渦巻いているからです。（Qガザ地区の復興にイスラエルは関わるべきか）彼らには自らの選択権があり、政府を選ぶ権利がある。我々が介入すべきではないと思う」（イスラエル人）

イスラム組織ハマスの武装解除に関しては、実現しないとの意見が多く聞かれました。

一方のガザ地区では、停戦が発効したことを受け、多くの住民が北部への帰還を始めています。しかし、荒廃した街を再建するには長い歳月がかかると予想され、課題は山積みです。（ANNニュース）