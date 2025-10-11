元乃木坂46与田祐希、ソロの覚悟を持って臨んだ新境地「今だからこそ挑戦できる役」【インタビュー】
元乃木坂46で俳優の与田祐希（25）が、10月16日から放送を開始するMBSドラマ特区『死ぬまでバズってろ！！』で主演を務める。今年2月にグループを卒業して以来、与田にとって初の地上波連続ドラマ出演となるこの作品は、現代のSNS社会を舞台に描かれる衝撃のインターネット・サスペンス。与田は26歳のバツイチ・フリーターでありながら、正義を振りかざす“告発系インフルエンサー”という難役に挑む。現代が抱えるSNSの問題をテーマにした挑戦的な作品だが、「今だからこそできる」と語った与田の覚悟を聞いた。
■これまでにない役は、新しい自分を見せられるチャンス
――本作のオファーを受けた際の率直な感想を教えてください。
【与田】自分とはタイプが真逆なので、「ここまでさらけ出せるのか」という不安はありました。でも、承認欲求や人から愛されたい気持ちだったり、スマホが大好きなところなど、部分的に共感する部分もありました。加菜子は人として間違った選択をしてしまうこともあるけれど、愛したい存在ではあると思ったので、少しでも理解して挑みたいと思いました。
――芸能人には切っても切り離せないSNSがテーマで、演じるキャラクターも覚悟が必要な役柄だったと思いますが、オファーを受けることに抵抗はありませんでしたか？
【与田】正直たくさん悩みましたが、今だからこそ挑戦できる役だと思ったんです。グループにいた頃だったらたぶんできなかっただろうし、あと何年か後でも違っていたと思うので、このタイミングだから挑めた作品だと思います。私はやっぱりアイドルのイメージが強いと思うんですけど、これまでにない役をやれるのは新しい自分を見せられるチャンスでもあると思いました。
――役作りでは髪を明るく染めて、ガラリと雰囲気も変わりましたね。
【与田】一気にギャルっぽくなりましたね（笑）。こういう役はやったことがなかったので難しそうだなと思って、近しい人に相談したんですけど「合ってるじゃん！」と言われて、「あれれ？」みたいな（笑）。私は乃木坂46にいたからアイドルのイメージが強いと思うんですが、実は野生的に育って自由奔放なタイプ。アイドルだった自分とは全然違うけど、カラッとした感じは近いのかなと言われて気づきました。
――役作りはどのように進めましたか？
【与田】原作があるので漫画を読みながら深くイメージしました。声のトーンや抑揚、しゃべり方などを想像し、ギャルっぽさも意識しました。登場人物それぞれに対するしゃべり方や態度が全く違うので、人によって表情や態度を変える女の子だなと感じて、そこはすごく意識して演じています。
■終わる頃に「やってよかった」と思えていたら…
――演じていてテンションが上がったシーンはありますか？
【与田】普段は浮き沈みが激しくないので、喜怒哀楽が極端な加菜子を演じるのは面白かったです。あと、元旦那とのシーンは、初めてボロボロの特殊メイクをして体を張ったので、怖さもありましたが楽しかったです。その撮影の後には、別の現場で声を録るお仕事があったんですけど、現場のスタッフさんに見せたくてそのメイクのまま「お疲れ様です！」って入ったら…一瞬驚かれたんですけど、「そっちの方がいいじゃん」って言われてしまいました（笑）。
――演技面でも初挑戦が多い作品になりそうですね。
【与田】自分の引き出しにない部分も多くて、普段の自分にないテンション感を出さないといけなかったので難しいことが多かったです。でも、どの作品でも学ぶことが多いですし、人としても成長できることがたくさんある。今回も終わる頃に「やってよかった」と思えていたらいいなと思います。
――最後に、乃木坂46を卒業して約200日（取材時）が経ちましたが、卒業後にプライベートで”やってみたいこと”は進んでいますか？
【与田】たくさんあるんですけど、スカイダイビングはまだ挑戦できていないし、車の免許も全然進んでいないんです（笑）。でもスカイダイビングに一緒に行ってくれそうな友達は多くて、高校時代の友達や、弓木（奈於）やでんちゃん（佐藤楓）からも連絡がきて、大人数の集団になるかも（笑）。本当に多方面から連絡をもらったので、いつかかなえられたらと思っています！
■ドラマ特区『死ぬまでバズってろ!!』
MBS ：10月16日（木）より毎週木曜 深0時59分〜
テレビ神奈川 ：10月16日（木）より毎週木曜 後11時30分〜
チバテレ ：10月17日（金）より毎週金曜 後11時00分〜
テレ玉 ：10月22日（水）より毎週水曜 深0時00分〜
とちテレ ：10月23日（木）より毎週木曜 後11時30分〜
群馬テレビ ：10月23日（木）より毎週木曜 深0時00分〜
