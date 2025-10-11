Æ»Ï©É¸¼±¤Ë¡ÖÅìµþ¡×¡ÖÀéÍÕ¡×¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ö¿ÀÆàÀî¡×¡Öºë¶Ì¡×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¼Â¤ÏÃÎ¤ì¤ÐÇ¼ÆÀ¤Î¡ÖÆ»Ï©É¸¼±¤ÎÃÏÌ¾¤Î»ÅÁÈ¤ß¡×¤È¤Ï
°ÆÆâÉ¸¼±¤ÎÃÏÌ¾¤Ë¡Ö¥é¥ó¥¯¡×¤¢¤ê¡©
¡¡°ìÈÌÆ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°ÆÆâÉ¸¼±¤Ç¡ÖÅìµþ ¡»km¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀéÍÕ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿É¸¼±¤âÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¿ÀÆàÀî ¡»km¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Öºë¶Ì ¡»km¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¼¨¤Ï¤Ê¤¼¤«¸«¤«¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢°ÆÆâÉ¸¼±¤ÎÃÏÌ¾¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤á·è¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¡Ö¿ÀÆàÀî¡×¡Öºë¶Ì¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÆ»Ï©¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÆÆâÉ¸¼±¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëÃÏÌ¾¤Ï¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤Ë¹°è¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë½ç¤Ç¡Ö´ð½àÃÏ¡×¡Ö½ÅÍ×ÃÏ¡×¡Ö¼çÍ×ÃÏ¡×¡Ö°ìÈÌÃÏ¡×¤È¤¤¤¦4ÃÊ³¬¤Ç¥é¥ó¥¯Ê¬¤±¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î4¤Ä¤ÎÊ¬Îà¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦´ð½àÃÏ¡§½ÅÍ×ÃÏ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤Ë¼çÍ×¤ÊÅÔ»Ô¡£¤ª¤ª¤à¤Í1¸©1ÅÔ»Ô
¡¦½ÅÍ×ÃÏ¡§¸©Ä£½êºßÃÏ¡¢À¯Îá»ØÄê»Ô¡¢ÃÏÊýÀ¸³è·÷¤ÎÃæ¿´ÅÔ»Ô¤Ê¤É
¡¦¼çÍ×ÃÏ¡§Æó¼¡À¸³è·÷¤ÎÃæ¿´ÅÔ»Ô
¡¦°ìÈÌÃÏ¡§½ÅÍ×ÃÏ¡¢¼çÍ×ÃÏ°Ê³°¤Î»ÔÄ®Â¼¡¢±èÆ»¤ÎÃøÌ¾¤ÊÃÏÅÀ¤Ê¤É
¡¡¤¿¤È¤¨¤ÐÅìµþÅÔ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´ð½àÃÏ¤Ï¡ÖÅìµþ¡×¡Ê¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÃæ±û¶è¤ÎÆüËÜ¶¶¡Ë1¤Ä¤Ç¤¹¡£23¶èÆâ¤Î½ÅÍ×ÃÏ¤Ï¡ÖÉÊÀî¡×¡ÖÃÓÂÞ¡×¡Ö½ÂÃ«¡×¤Ê¤É9¤«½ê¡¢¼çÍ×ÃÏ¤Ï¤è¤ê¥í¡¼¥«¥ë¤ÊÉ½¼¨¤Ë¤Ê¤ê¡ÖÈÓÅÄ¶¶¡×¡Ö¹â°æ¸Í¡×¡Ö¹âÅÄÇÏ¾ì¡×¡Ö¼Ç¸ø±à¡×¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Â¾¤ÎÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤ª¤¤¤Æ´ð½àÃÏ¤Ï¸©Ä£½êºßÃÏ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÉ¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»³¸ý¸©¤Ê¤É¤Ï´ð½àÃÏ¤Ï¡Ö²¼´Ø¡×¤Ç¡¢½ÅÍ×ÃÏ¤Ï¡Ö»³¸ý¡×¡Ö±§Éô¡×¡Ö¼þÆî¡×¤Ê¤É¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°ÆÆâÉ¸¼±¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏÌ¾¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦´ð½à¤â¡¢¡Ö¼çÍ×´´ÀþÆ»Ï©¡×¡Ö´´ÀþÆ»Ï©¡×¡ÖÊä½õ´´ÀþÆ»Ï©¡×¤È¤¤¤¦°ìÈÌÆ»Ï©¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤ë3Ê¬Îà¤È¡¢Á°½Ð¤·¤¿ÃÏÌ¾¤Î¥é¥ó¥¯¤È¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î°ÆÆâÉ¸¼±¤ÎÃÏÌ¾¤Ï¤É¤¦Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©
¡¡¹°è¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¼çÍ×´´ÀþÆ»Ï©¤Ç¤Ï¡¢É½¼¨ÃÏÌ¾¤â¹°èÅª¤Ê¤â¤Î¤¬½Å»ë¤µ¤ì¡¢ºÇ¤â¥í¡¼¥«¥ë¤Ê°ìÈÌÃÏ¤ÏÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¼çÍ×´´ÀþÆ»Ï©¤Ç¤¢¤ë¹ñÆ»6¹æ¤Î¡ÖÊý¸þµÚ¤Óµ÷Î¥¡×É¸¼±¤Ç¡¢¾å¤«¤é¡ÖÅìµþ 67km¡×¡ÖÇð 37km¡×¡Ö¼è¼ê 28km¡×¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢´ð½àÃÏ¡¢½ÅÍ×ÃÏ¡¢¼çÍ×ÃÏ¤Î½ç¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸½°ÌÃÖ¤«¤éºÇ¤â¶á¤¤¾ì½ê¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤è¤êÃ»µ÷Î¥¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë´´ÀþÆ»Ï©¤äÊä½õ´´ÀþÆ»Ï©¤Ç¤Ï¡¢¾ì½ê¤Ë±þ¤¸¤Æ¼çÍ×ÃÏ¤ä°ìÈÌÃÏ¤ò½Å»ë¤¹¤ëÉ¸¼±¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤ÏËÁÆ¬¤Î¡Ö¿ÀÆàÀî ¡»km¡×¡Öºë¶Ì ¡»km¡×¤ò¸«¤«¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Èºë¶Ì¸©¤Ë¡¢´ð½àÃÏ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡´ð½àÃÏ¤Ï¡ÖÀÄ¿¹¡×¤ä¡ÖÀçÂæ¡×¤Ê¤É¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¤Ò¤È¤Ä¡ÊËÌ³¤Æ»¤Ê¤É¤ÏÊ£¿ô¡ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ÀÆàÀî¡¢ÀéÍÕ¡¢ºë¶Ì¤Î3¸©¤Ë¤Ï´ð½àÃÏ¤ÎÀßÄê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤ì¤é3¸©¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ç¤¢¤í¤¦¡ÖÅìµþ¡×¤ò¼¨¤·¤¿Êý¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡ÖÀéÍÕ¡×¤Ï¡ÖÇð¡×¡ÖÌÚ¹¹ÄÅ¡×Åù¤ÈÆ±³Ê¤ÇÃÏÌ¾¡Ê»ÔÌ¾¡Ë¤È¤·¤Æ½ÅÍ×ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤À¤±¤ÏÆ»Ï©É¸¼±¤ÇÆü¾ïÅª¤Ë¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Èºë¶Ì¸©¤Ë¤Ï¡Ö¿ÀÆàÀî¡×¡Öºë¶Ì¡×¤È¤¤¤¦¼«¼£ÂÎÌ¾¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¤«¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Ï½ÅÍ×ÃÏ¤Ë¤â¼çÍ×ÃÏ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ª¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î½ÅÍ×ÃÏ¤Ï¡Ö²£ÉÍ¡×¡ÖÀîºê¡×¡Ö¾®ÅÄ¸¶¡×¤Ê¤É6¤«½ê¡¢ºë¶Ì¸©¤Î¤Ï¡Ö¤µ¤¤¤¿¤Þ¡×¡Ö½ÕÆüÉô¡×¡ÖÀî±Û¡×¤Ê¤É8¤«½ê¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£