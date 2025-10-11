高橋藍「…デートしてきます」小野寺太志「timeleszの原嘉孝さんのファンになった」 GAORAオンデマンドで配信
国内バレーボールトップリーグ「大同生命SVリーグ」の2025-26シーズン開幕を目前に控え、サントリーサンバーズ大阪のスペシャルトークイベントが10日、都内で行われた。この模様が、映像配信サービス「GAORAオンデマンド」で配信されている。
【写真】高橋藍・小野寺太志・関田誠大が指ハート3ショット
サンバーズは昨シーズン、SVリーグの初代チャンピオンに輝いた。2年目となるシーズンの開幕戦（24日）を前に、羽田空港で開催されたスペシャルゲストには、チームを代表して、主将の高橋藍（※高＝はしごだか）をはじめ、小野寺太志、関田誠大の日本代表選手がそろった。
今季キャプテンを任された高橋は「ストレスない環境を作っていく、やりやすい環境を作っていくのが僕の役割かなと思っています」と強調。これに対し、関田は「この前のペルージャ戦（親善試合）でも、引っ張っていこうとしている感じがあった」と評価。小野寺は「1つ言うなら偉そうにしないでね」と話し、会場の笑いを誘った。
また、今季からチームに加わった関田に対して、高橋は「（関田と）距離を縮めるために今度、一緒にデニムを買いに行こうと…デートしてきます」とサービストーク。
さらに、小野寺が「配信番組のオーディション企画『timelesz project』を観ていて、timeleszの原嘉孝さんのファンになった」と明かし、会場からは驚きの声があがる場面もあった。
スポーツコンテンツを中心とした映像配信サービス「GAORAオンデマンド」では、このイベントの模様を10月23日まで見逃し配信。
