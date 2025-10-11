¥æ¡¼¥¸¡¢ËÜÌ¾¸ø³«¤Ç¡Öµ¡´Ø¼Ö¤¹¤®¤ë¡×¤È¼«µÔ¡¡Â©»Ò¤Î¡Èñ½Æ¬¥·¥ç¥Ã¥È¡ÉÈäÏª¤Ë¡Ö»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¤§¡Á¡×¡Ö´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Üw¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥æ¡¼¥¸¡Ê38¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢5ºÐÅö»þ¤ÎÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¤ÈÂ©»Ò¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ªË·¤Á¤ã¤Þ¡ª¡×¥æ¡¼¥¸¡¢5ºÐ¤Î»þ¤Î¥«¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¥æ¡¼¥¸¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡Ö½éÂåñ½Æ¬¤ÈÆóÂåÌÜñ½Æ¬¡£ËÍ¤¬5ºÐ¤Î»þ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤ÈÂ©»Ò¤òÈæ³Ó¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤É¤Á¤é¤â°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¤§¡Á¡×¡Ö´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Üw¡×¡ÖÎÉ¤¯»÷¤Æ¤Þ¤¹¡¡¤É¤Á¤é¤â²Ä°¦¤¤Ë·¤ä¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤ÎËÜÌ¾¡È¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥æ¡¼¥¸¡¦¥´¡¼¥É¥ó¡É¤Ë¿¨¤ì¡Ö¤Ë¤·¤Æ¤âÌ¾Á°¤¬¥È¡¼¥Þ¥¹¥´¡¼¥É¥ó¤Ïµ¡´Ø¼Ö¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¤È¡¢À¤³¦Åª¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ø¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡Ù¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æ¡¼¥¸¤Ï¡¢2014Ç¯2·î14Æü¤Ë1»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤Ã¤¿7ºÐÇ¯¾å¤Î°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯5·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¢15Ç¯¤ËÂè3»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¡¢22Ç¯12·î¤ËÂè4»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡ÃË¤¬ÃÂÀ¸¡£Éã¤ÏÊÆ¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥´¡¼¥É¥ó¤ÇÊì¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¸µ¥â¥Ç¥ë¡£
