川栄李奈、オトナの美しさが漂う上品コーデ披露！ファッション7変化で“新しい自分に出会う喜び”を表現

株式会社パルが運営する公式通販サイト「PAL CLOSET（パルクローゼット）」が、俳優の川栄李奈を新たなブランドミューズとして起用。同会社のブランドメッセージ 「PASSION（情熱）」と「LOVE（愛）」 を体現する存在として7つのスタイルに挑戦し、多彩なファッションを表現している。

【写真】明るめ髪色×ビンテージライクコーデの微笑みSHOTも公開

俳優として数多くの作品で活躍し、その表現力で注目を集める川栄は、幅広い世代の女性から支持される存在。親しみやすさと明るさを兼ね備えた“今を代表する素敵な女性”だ。今回のコラボレーションでは、そんな川栄の多面的な魅力を7つのファッションを通じて表現し、「新しい自分に出会う喜び」を届ける特別コンテンツを公開した。

また、10月16日から10月28日の期間中は、年に2回開催されるキャンペーン「パルクロウィーク」を実施。全国のPAL CLOSET対象店舗とオンラインストアが連動し、期間限定でお得にお買い物を楽しめる企画を展開している。

本キャンペーンでは、川栄が全国のPAL CLOSET約1100店舗をジャックし、店頭ポスターやPOP、店内音声、サイネージ動画など多彩なプロモーションで存在感を発揮。

今回解禁されたPAL CLOSETの大型キャンペーン「秋のパルクロウィーク」のWEB CMでは、テイストに合わせたファッションと共に「ファッション7変化」と題し、様々な川栄が登場している。