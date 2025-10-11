１０日放送のテレビ朝日系報道番組「報道ステーション」（月〜金曜・午後９時５４分）では、自民党の高市早苗新総裁と公明党の斉藤鉄夫代表がこの日午後、国会内で改めて会談し、連立政権を継続するかどうかを協議したものの決裂。公明の連立離脱が決まったことを冒頭で報じた。

公明は高市総裁選出を受けた連立協議を巡り、企業・団体献金の規制強化や派閥裏金事件の真相解明を求めたが溝は埋まらず、自民の不信払拭に向けた努力が不十分と判断した。政策ごとの協力は継続し、選挙協力は人物本位とする方向だ。

スタジオ生出演した斉藤氏は大越健介キャスターに「当面の焦点は２０日にも招集される国会の総理大臣指名選挙となります。この対応はどうされますか？」と聞かれると「１回目の投票では私、党首である斉藤鉄夫と書くことになります」と返答。

重ねて「実質的にはそれで誰かが過半数を取ることは到底、見込めない中で２回目、２人による決選投票に持ち込まれた場合はどう対応されますか？」と聞かれると「今、それはいろいろな仮定が重なって、いろいろな状況が生まれてきますので、今の段階で申し上げることはできません」と答え、「その状況になって、党内でよく議論して決めたいと思います」とした。

その上で「私個人の考えでは、いきなり野党である方に投票するというのは、ちょっと考えにくい。これまでずっと自民党の方といろいろな法律や予算、準備を積み上げてきた関係ですから」と話していた。