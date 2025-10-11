“ロリータ風ドレス”姿が可愛すぎる…i-dle・ミンニ、限界突破のビジュアルに反響「天才です」「眼福」【PHOTO】

i-dleのミンニが、意外な姿で視線を奪った。

【写真】「19禁です！」ミンニ、アイドルらしからぬ肌見せ

ミンニは最近、自身のインスタグラムを更新し、「みんな？何が好き？」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、10月4日・5日にさいたまスーパーアリーナで開催された日本ツアー「2025 i-dle FIRST JAPAN TOUR [逢い-dle]」で、AiScReamの『愛♡スクリ〜ム！』をカバーした際のオフショットだ。

ミンニは、ピンクのレースとリボンがふんだんにあしらわれたドレスに、フリル付きのヘッドドレスを合わせた“ロリータ風”衣装を着用。クールな印象の強いミンニだが、キュートな衣装も見事に着こなし、変幻自在なビジュアルと多彩な表情でファンの視線を釘付けにした。

この投稿を見たファンからは、「もちろん大好きアイスクリーム」「世界で一番かわいい」「可愛すぎて溶けました」「眼福」「本当に天才です」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ミンニInstagram）

なお、ミンニが所属するi-dleは今後、10月18日・19日に兵庫・GLION ARENA KOBEで日本ツアー「2025 i-dle FIRST JAPAN TOUR [逢い-dle]」公演を開催する予定だ。

◇ミンニ プロフィール

1997年10月23日生まれ。タイ・バンコク出身。本名はニチャ・ヨンタララク。ガールズグループ(G)I-DLE（現i-dle）のタイ人メンバーで、グループ内でメインボーカルを担当。2015年、自身の通うボーカル＆ダンススクールで行われたCUBEエンターテインメントのオーディションで合格し、韓国語をまったく話せない状態で渡韓。3年半にわたり練習生として過ごし、デビューまでにネイティブレベルの韓国語を習得。2018年5月に(G)I-DLEのメンバーとしてデビューした。神秘的なビジュアルとは裏腹に愛嬌があり、涙もろい。