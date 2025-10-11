人口３０万人の地方都市・兵庫県明石市にある社員７人の出版社が、東京が主戦場の出版業界にあって確かな光を放っている。

「ライツ社」は創業１０年目を迎えたばかりだが、世に出す本はヒットを重ねている。中でも「放課後ミステリクラブ」はシリーズ７作で４０万部を超えた。全国の書店員が最も売りたい本を選ぶ「本屋大賞」で昨年、児童書として初めてノミネートされた。

「こんな本を作りたくて、独立したのか」

出版業界の先輩からの言葉で目が覚めたと社長で編集長の大塚啓志郎さん（３９）は振り返る。

勤めていた京都の出版社から給与カットを示され、独立を決心。祖父の物件のある故郷に戻っての再出発だったが１年目は赤字だった。創業時に借りた運営資金の４０００万円は４分の１ほどに減った。新刊を出すのに５００万円はかかる。「会社が回っていかない」。そんな時に受けた厳しい言葉だった。

思えば、出したのは過去に売れた本の類似本ばかり。守りの本作りだった。「本当に面白いと思う本を作ろう」。二番煎じでは駄目だと、姿勢を変えた。名もない京都大学院生がブログで面白い書評を書いている。世界中の国の料理レシピを網羅してみる。色々な世界にアンテナを張り、アイデアを形にしてみた。少数民族の姿を自ら同じ装束になって撮る写真家・ヨシダナギさんの写真集も手がけた。いつしか５０冊を超えた。

大塚さんは「売れなかったら潰れるというシンプルな構造の業界。いつもヒリヒリした感じ」と自虐的に言うが、手応えもある。

出版社は圧倒的に東京一極集中。著者も同様だが、明石に居ることで「良くも悪くも目立つ」という。

それでも、地の利からか淡路島の向こう側、徳島の書店主の人脈とヒントからベストセラーが生まれた。小学校３、４年生をターゲットにした「放課後ミステリクラブ」だ。著者は人気作家の知念実希人さん。初の児童書に当初は苦闘。それならと、「アンパンマン」シリーズなどで知られるフレーベル館（東京）から児童書編集をしていた人材を採用した。小さな会社には大きな賭けだった。

それが功を奏して、中学年向けのミステリーを出版することになった。児童書だけに、殺人や暴力場面は登場しない。個性的な男女３人の小学４年生が見事な推理で、学校など身近な場で起きる異変、謎を解決していく。

読者からのはがきには「初めてミステリーに接した」「初めて本を読み切った」……など、子どもらの興奮と「初めて」があふれているという。９月、大塚さんは地元明石市の全小学校３、４年生の学級文庫に１、２巻を寄贈した。「新たな本好きを増やすため、図書館より身近なところに置いてほしい」という思いからだ。

地方からの発信を続ける大塚さん。「次は、大人向けの小説を世に出したい」と、新たな〈ヒリヒリ感〉を求めているようだった。（青野達哉）