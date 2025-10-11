山田花子、「プチ家庭菜園」をスタート 新たな趣味に心躍らせる「食べるの楽しみ」
お笑い芸人の山田花子（50）が10日、自身のブログを更新。「プチ家庭菜園」を始めたことを報告した。
【写真】新たな趣味「プチ家庭菜園」を紹介した山田花子
山田は「新しい趣味と買った物」と題し、ブログをアップ。「前からやりたかったプチ家庭菜園を始めました」と“新たな趣味”を紹介した。「試しに わけぎ ベビーリーフ植えてみた」そうで、「食べるの楽しみ」と心躍らせた。
また、「観葉植物のガジュマルも元気です」とすくすく育つ植物たちも披露している。
コメント欄には「家庭菜園いいですよね」「新しい趣味が見つかるって良いですよね！素敵だと思います」「プチ家庭菜園は、自宅で野菜が植えてあると、ちょっと使いたい時に便利ですよ」などの声が寄せられている。
