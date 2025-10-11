万博「ラブライブ！」シリーズ集結ライブ“視聴会”が決定 垣根超えたサプライズ唱を皆で見守る【参加キャスト＆セトリ】
大阪・関西万博（大阪・夢洲）で8月に実施された『U-NEXT MUSIC FES in 大阪・関西万博2025』のDAY3の様子を、「ラブライブ！シリーズ」のキャストと振り返る同時視聴会が18日に開催されることが決まった。
万博『U-NEXT MUSIC FES』は、8月12日〜16日にEXPOアリーナ「Matsuri」で行われ、さまざまなジャンルの最前線を走るトップアーティスト総勢25組が出演した。
DAY3は『U-NEXT MUSIC FES LoveLive! Series EXPO 2025 STAGE 〜Right now!〜』と題し、「ラブライブ！シリーズ」の6シリーズからキャストが集結。それぞれの代表曲に加え、SNSで話題沸騰中の人気曲「愛（ハート）スクリ〜ム！」をサプライズ歌唱。グループの枠を超えた、この日限りの「Expo2025スペシャルVer.」で披露し、会場は熱狂の渦に包まれた。
同ライブの模様をμ'sやAqoursをはじめとした各グループの出演キャストと共に振り返る同時視聴会の実施が決定。U-NEXTの同ライブ見逃し配信と、「ラブライブ！シリーズ」公式YouTubeチャンネルで配信予定のキャスト生放送番組を同時に再生することで、同時視聴会に参加することができる。
プレゼントキャンペーンも実施。ライブ配信視聴キャンペーン（10月9日〜31日）では、サイン入りTシャツが、6人に当たる。サイン入りTシャツは、μ's、Aqours、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会、Liella!、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ、いきづらい部！の各グループごと1枚ずつ。同時視聴会キャンペーン（10月18日午後3時〜同時視聴会終了時）では、同時視聴会出演キャスト6名全員のサイン入りポスターが5人に当たる。
■『U-NEXT MUSIC FES LoveLive! Series EXPO 2025 STAGE 〜Right now!〜』同時視聴会
日時：10月18日（土）午後3時〜
配信ページ：
キャストの生放送：ラブライブ！シリーズ公式YouTubeチャンネル
ライブの本編：U-NEXT配信ページ
出演者：
「ラブライブ！」μ's 新田恵海（高坂穂乃果役）
「ラブライブ！サンシャイン!!」Aqours 斉藤朱夏（渡辺曜役）
「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 指出毬亜（エマ・ヴェルデ役）
「ラブライブ！スーパースター!!」Liella! 薮島朱音（米女メイ役）
「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 三宅美羽（セラス 柳田 リリエンフェルト役）
「イキヅライブ！ LOVELIVE! BLUEBIRD」いきづらい部！ 綾咲穂音（高橋ポルカ役）
■『U-NEXT MUSIC FES LoveLive! Series EXPO 2025 STAGE 〜Right now!〜』ライブ見逃し配信
10月31日（金）午後11時59分まで
出演アーティスト：
「ラブライブ！」μ’s 新田恵海（高坂穂乃果役）／内田彩（南ことり役）／Pile（西木野真姫役）
「ラブライブ！サンシャイン!!」Aqours 斉藤朱夏（渡辺曜役）／小林愛香（津島善子役）／降幡愛（黒澤ルビィ役）
「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 久保田未夢（朝香果林役）／林鼓子（優木せつ菜役） ／指出毬亜（エマ・ヴェルデ役）／田中ちえ美（天王寺璃奈役）
「ラブライブ！スーパースター!!」Liella! 伊達さゆり（澁谷かのん役）／ペイトン尚未（平安名すみれ役）／薮島朱音（米女メイ役）
「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 楡井希実（日野下花帆役）／野中ここな（村野さやか役）／菅叶和（大沢瑠璃乃役）／櫻井陽菜（百生吟子役）／葉山風花（徒町小鈴役）／来栖りん（安養寺姫芽役）／三宅美羽（セラス 柳田 リリエンフェルト役）／進藤あまね（桂城泉役）
＜オープニングアクト＞
「イキヅライブ！ LOVELIVE! BLUEBIRD」いきづらい部！ 綾咲穂音（高橋ポルカ役）／遠藤璃菜（麻布麻衣役）／宮野 芹（五桐 玲役）／藤野こころ（駒形花火役）／坂野愛羽（金澤奇跡役）／瀬古梨愛（調布のりこ役）／奥村優季（春宮ゆくり役）／天沢朱音（此花輝夜役）／小戸森穂花（山田真緑役）／涼ノ瀬葵音（佐々木翔音役）
いきづらい部！
M01 What is my LIFE？
M02 ヒミツミチ
μ's
M03 夏色えがおで1,2,Jump!
M04 輝夜の城で踊りたい
M05 No brand girls
Aqours
M06 未来の僕らは知ってるよ
M07 SUKI for you, DREAM for you!
M08 KU-RU-KU-RU Cruller!
M09 Deep Resonance
M10 愛(ハート)スクリ〜ム! EXPO Ver.
虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
M11 繚乱！ビクトリーロード
M12 CHASE!
M13 VIVID WORLD
M14 La Bella Patria
M15 ツナガルコネクト
M16 Colorful Dreams! Colorful Smiles!
M17 TOKIMEKI Runners
M18 Just Believe!!!
Liella!
M19 オルタネイト
M20 Let's be ONE
M21 ディストーション
M22 全力ライオット
蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
M23 アイドゥーミー！
M24 Celebration!
M25 アンペア
M26 WAWO!
M27 Edelied
M28 Dream Believers（105期Ver.）
