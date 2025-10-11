早慶上理の中で「最も子どもを進学させたい大学」ランキング！ 2位「早稲田大学」、1位は？ 【2025年調査】
日本の私立名門として知られる早慶上理は、それぞれが独自の個性と強みを持ち、多くの学生が憧れる存在です。学問の深さやキャンパスの雰囲気、学生の気風など、見る人によって印象はさまざま。
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜3日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、「早慶上理に関するアンケート」を実施しました。その中から、「早慶上理の中で最も子どもを進学させたい大学」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「自由な校風と社会的評価の高さが魅力だから」（40代男性／福岡県）、「地方にも、海外にも、学友会が広く点在しており、卒業後のコネクションなども期待できます。なんといっても学生が多いと言う事は、その後の人生で助け合えることも増えていくと思います」（40代女性／宮城県）、「早稲田大学は大学名を詳しく知らない方でもメディアなどでよく『早稲田大学』と大学名を聞くので、子どもを安心して進学できそうだと感じたから」（30代女性／岡山県）といった声が集まりました。
回答者からは「日本屈指の名門私立大学で、著名な政治家や実業家、文化人を数多く輩出し、国内外で活躍するリーダーを育成してきたからです」（60代女性／愛知県）、「良い環境で勉強できそうだから」（30代女性／兵庫県）、「学生ライフを楽しみつつも、卒業後の進路（就職）にも困らなそう」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:古原 美咲)
2位：早稲田大学／112票「早慶」として慶應義塾大学と並び称される早稲田大学は、創設者・大隈重信による「学問の独立」「学術の活用」「模範国民の造就」を建学の理念とし、これまでに多くの政治家や経済人、文化人を輩出してきました。自由で多様性を重んじる校風は「早稲田らしさ」として広く知られています。活気ある早稲田キャンパス周辺には安くて美味しい飲食店が多く、学生街としての賑わいも魅力です。また、スポーツにおいても強く、特に野球やラグビーは早慶戦として注目を集めます。
1位：慶應義塾大学／122票慶應義塾大学は、福澤諭吉が創設した蘭学塾を起源とし、「独立自尊」を掲げる日本最古の私立大学です。伝統的に政財界に多くの卒業生を送り出し、その強固なネットワークは「三田会」と呼ばれ、卒業後のキャリアを支える一つの強みとなっています。キャンパスは東京都心にありながらも落ち着いた雰囲気で、伝統とモダンが融合した景観が特徴。特に三田キャンパスは歴史的建造物が多く、慶應の象徴的な場所となっています。比較的裕福な家庭の子弟が多いというイメージも根強くあります。
