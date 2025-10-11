気象庁は11日午前6時40分、台風23号に関する情報第26号（位置）を発表した。台風23号は、奄美大島の南南東約180にあってほとんど停滞している。

台風23号は、11日6時には奄美大島の南南東約180の北緯26度55分、東経130度20分にあって、ほとんど停滞。中心の気圧は994ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23、最大瞬間風速は35で中心から半径220以内では風速15以上の強い風が吹いている。

台風の中心は、12時間後の11日18時には奄美大島の東約160の北緯28度35分、東経131度05分を中心とする半径85の円内に達する見込み。中心の気圧は992ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25、最大瞬間風速は35が予想される。

24時間後の12日6時には四国沖の北緯30度20分、東経133度00分を中心とする半径120の円内に達する見込み。中心の気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30、最大瞬間風速は40が予想される。予報円の中心から半径175以内では風速25以上の暴風域に入るおそれがある。

なお、台風の中心が予報円に入る確率は70％。

出典:気象庁ホームページ （当該ページのURL https://www.jma.go.jp/bosai/information/typhoon.html#format=text&fname=20251010213517_0_VPTI51_RJTD.json）