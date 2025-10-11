日本テレビ10日の『news zero』で放送された『巨人軍監督日記 第2章』。就任2年目の阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが毎月対談する企画で、2年連続3度目となる最多セーブのタイトルを獲得したライデル マルティネス投手について話をしました。

9月30日の中日戦、2点リードの8回表2アウト1、2塁のピンチで、阿部監督はマルティネス投手をマウンドへ。マルティネス投手は内野ゴロでこのピンチを切り抜けると、今季初の回またぎとなった9回も抑えて46セーブ目をマーク。このセーブで最終的に中日・松山晋也投手と46セーブで並び最多セーブを獲得しました。

この場面を振り返った阿部監督は、「大勢が2アウトを取って、（マルティネス投手に）代わると必ずセーブがつくと。たとえあの裏に（攻撃陣が）3、4点取ってもセーブがつくというルールを初めて知った。それをいち早く裏方さんが気付いて、記録員の方にも確認した」と起用の舞台裏を説明。もし点差が広がった場合、9回に投げてもセーブがつかない恐れを未然に防ぎました。

高橋さんは驚きながら「それは試合前に（確認した）？」と聞き返すと、「試合中じゃないですか。途中から杉内（俊哉）コーチが説明してきました」と返答。タイトル獲得の裏側には、スタッフも含めた首脳陣の働きもありました。

「普通に（9回から）行きたかったけど、本人は（8回から）行こうとしていたので、それを尊重して行かせようと決断した」と明かした阿部監督。11日から始まるCSへ向けても「短期決戦だったら、（回またぎも）あるかもしれない。十分あり得る作戦だと思います」と、マルティネス投手の回またぎ起用の可能性を示唆しています。