◇プロ野球パ・リーグCSファーストステージ 日本ハム-オリックス(11日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

いよいよ11日から開幕する2025年のクライマックスシリーズ。10日に行われたパ・リーグの前日記者会見では、日本ハムから新庄剛志監督と清宮幸太郎選手、オリックスから岸田護監督と若月健矢選手が出席しました。

敵対するオリックスの印象などについて聞かれた新庄監督は「ファーストゴロがあんまり飛ばないようにしてもらえると…」とコメント。隣に座っていた清宮選手は1塁手として起用されることも多く苦笑いを浮かべます。

続けて新庄監督は「清宮くんがエラーした時に点数がものすごく入ってしまうんでね…」。清宮選手は顔を覆ってしまいます。

そんなことをいいつつ清宮選手に4番を託す新庄監督。「1本H(ヒット)のランプがでてくれたら清宮くんは乗っていけるタイプなので期待したいですね」と話しました。

その期待を背負った清宮選手は「まずはファーストゴロをちゃんと取れるように。でも短期決戦なので、ミスとかあっても切り替えとかすごい大事だと思う」と卑下しつつ「去年最後ホークスに負けてしまってすごい悔しい思いをしたんですけど、その借りを返したいっていう思いはすごくある。ただ、さっきずっと言ってますけど、オリックスさんとは本当にすごい厳しい戦いをずっと今年してきたので、先を見据えることは到底できないというか。本当に一球一球、一戦必勝でやっていくしかないなと思ってます」と気合を入れました。