¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢Ëå¡¦¤æ¤¤¾®ÃÓ¤Ï»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡× ²þÌ¾¤Ë¤â¸ÀµÚ¡Ö±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×
¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢º£Ç¯¤ÏËå¤Î¤æ¤¤¾®ÃÓ(¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¤«¤é²þÌ¾)¤È¤È¤â¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÂçÌò¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡£10·î11Æü¤Ë¤ÏËÌ¶å½£»Ô¡¦À¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì¿·´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖTGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡×(TGCËÌ¶å½£)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢TGCËÌ¶å½£¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ä¡¢Æó¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëËå¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß
¡½¡½TGCËÌ¶å½£¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
TGCËÌ¶å½£¤Ï1Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢TGC¤òÃÏÊý¤Ç³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¼«¿È¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£Á°²ó¡¢Ê¡²¬¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¢¤È¡¢Ìë¤´ÈÓ¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âTGC¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¯¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð¤¿½Ö´Ö¤Î´¿À¼¤ä¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¦¤Á¤ï¤ä¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸½ºß¡¢Ëå¤Î¤æ¤¤¾®ÃÓ¤µ¤ó¤ÈÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¶¦¤ËÌ³¤á¤¿¤ê¡¢TGCËÌ¶å½£¤Ë¤â¤ªÆó¿Í¤È¤â½Ð±é¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤ª»Å»ö¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤ÆËå¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤«?
¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï»ä¤¬¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ëå¤Î¤³¤È¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²È»ö¤È¤«¡¢Á´ÉôÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ª»Å»ö¤Î¤È¤¤Ï»ä¤¬¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÏËå¤¬¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡£²ÈÂ²¤Ç¤¹¤±¤ÉÍ§Ã£¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¡Ö·ëº§¤â¤»¤º¡¢¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤½¤¦¤è¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡ÖÁá¤¯·ëº§¤·¤Æ¼«Î©¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)
¡½¡½¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏËå¤µ¤ó¤¬¤ª»Ð¤Á¤ã¤óÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ë?
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Í§Ã£¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ø·¸¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£Ëå¤¬¼Ö¤ÎÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢2¿Í¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï»Å»ö¤ÎÏÃ¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¤Û¤ó¤Þ¤ËÍ§Ã£¡¢¿ÆÍ§¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½8·î¤ËËå¤µ¤ó¤¬¡Ö¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡×¤«¤é¡Ö¤æ¤¤¾®ÃÓ¡×¤Ë²þÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
¡Ö²þÌ¾¤·¤¿¤¤¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¤·¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëå¤¬¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡£±þ±ç¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²þÌ¾¤Ï¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
2¿Í¤È¤â¡Ö¤Á¤ã¤ß¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¡Ö¤¤¡×¤È¡Ö¤¦¡×¤·¤«ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢¤É¤Ã¤Á¤âÊÖ»ö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß
2001Ç¯9·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£2014Ç¯¡¢¡ÖÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£¡Ø¥Ô¥Á¥ì¥â¥ó¡Ù¡¢¡ØPopteen¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯4·î¤Þ¤Ç»¨»ï¡Øegg¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£2020Ç¯º¢¤è¤ê¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¡£2024Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ËÊû¤²¤ë±þ±ç²Î¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¢£¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß
