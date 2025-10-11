¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×ÃæÍ¸¿¿Êå¤¬4¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥ó¥°µ¢´Ô¡ª ¡È¿À¶Ê¡ÉÉü³è¤¬¡Öµã¤±¤ë¡×¹ë½£´ÑµÒ¤Î¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¤âÏÃÂê¤Ë
¡ÚWWE¡ÛSMACK DOWN¡Ê10·î9Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ñ¡¼¥¹¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û´ÑµÒ¤â¡ÈÂç¹ç¾§¡É¡ÄÃæÍ¸¤ÎÉü³èÆþ¾ì¥·¡¼¥ó
¡¡WWE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÃæÍ¸¿¿Êå¤¬4¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥ó¥°¤Ëµ¢´Ô¡£ÉÔµ¤Ì£¤Ê¥Ú¥¤¥ó¥È¥¥ã¥é¤òÃ¦µÑ¤¹¤ëÁÇ´é¤Ç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤Ë²ñ¾ì¤âËüÍë¤Î´¿À¼¤Ç½Ð·Þ¤¨¡¢°µ´¬¤ÎÉü³è·à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÍ¸¤Ï¡¢WWE US²¦ºÂ¤ò»ý¤Ä¥µ¥ß¡¦¥¼¥¤¥ó¤¬¤³¤³¿ô½µ´Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃ¯¤Ç¤â¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï´¿·Þ¡È¥ª¡¼¥×¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¤ÎÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£ÆüËÜ¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Ñ¡¼¥¹¤ÎRAC¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿´ÑµÒ¤ÏÃæÍ¸¤ÎÅÐ¾ì¤ËÂç´¿À¼¤Ç¡¢À¸Ãæ·Ñ¤À¤Ã¤¿ABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤â¡Ö¤ª¤«¤¨¤êÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤¤¡×¡Ö¹ç¾§µã¤±¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¢¥Ä¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥Á¥ã¥ó¥È¡×¤ÈÂç´î¤Ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃæÍ¸¤ÏºòÇ¯11·î°ÊÍè¡È¥¦¥§¥¤¥ï¡¼¥É¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡É¤È¤·¤ÆÉÔµ¤Ì£¤Ê¥á¥¤¥¯¤ä¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ê³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÁÇ´é¤ÇÅÐ¾ì¡£Æþ¾ì¶Ê¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡ÖThe Rising Sun¡×¤ËÌá¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢µ×¡¹¤Î¡Ö¥¤¥ä¥¡¥ª¡×¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¡£²ñ¾ì¤«¤é¤âÂç¹ç¾§¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÍ¸¤ÎÅÐ¾ì¤Ï6·î¤Î¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï°ÊÍè¤Ç¡¢¥¼¥¤¥ó¤È¤ÎÂÐÀï¤ÏÄÌ»»8ÅÙÌÜ¡£¾¡¼êÃÎ¤Ã¤¿¤ë¹¥Å¨¼ê¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤¬¡¢½ªÈ×¤ËÃæÍ¸¤¬É¬»¦µ»¡È¥¥ó¥·¥ã¥µ¡É¤Î¹½¤¨¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¼¥¤¥ó¤ËUS²¦ºÂ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¥½¥í¡¦¥·¥³¥¢Î¨¤¤¤ë¥Ò¡¼¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖMFT¡×¤Ë½±·â¤µ¤ì¡¢¥Î¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¡£
¡¡Éüµ¢Àï¤Ë¿å¤òº¹¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ë´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤ëÅ¸³«¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤é¥µ¥ß¤È¶¦Æ®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¢¥Ä¤¤¤Ê¡×¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â»¶¸«¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ»þ´Ö17¡¢18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWWEÆüËÜ¸ø±é¤òÁ°¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉü³è·à¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØSMACK DOWN¡Ù¡Ë