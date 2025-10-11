大会委員長・南原清隆、MC・二宮和也で送るSP番組「日テレ系クイズフェスティバル 2025秋 〜豪華芸能人が平成の名物クイズに挑戦SP〜」を、本日10月11日（土）よる7時〜8時54分 日本テレビ系にて放送。

春の放送に続き第3弾となる今回も、日本テレビ系 この秋の新ドラマや人気番組の豪華出演者が大集結。「マジカル頭脳パワー!!」や「クイズ世界はSHOW by ショーバイ!!」など、日本テレビのレジェンド番組から生まれた名物クイズで真剣バトル！ご褒美グルメをゲットするのはどのチーム!? 参戦するチームは下記の通り。

◆ご褒美グルメを懸けた番組対抗クイズバトル 今回も豪華芸能人が勢ぞろい！

新水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」チーム：桜田ひより、佐野勇斗、松尾諭

新土曜ドラマ「良いこと悪いこと」チーム：間宮祥太朗、新木優子、戸塚純貴

新日曜ドラマ「ぼくたちん家」チーム：及川光博、手越祐也、白鳥玉季

「ZIP!」チーム：水卜麻美、陣内貴美子、伊藤楽、池田航

「DayDay.」チーム：武田真一、児嶋一哉、野呂佳代、中間淳太（WEST.）

「ヒルナンデス！」チーム：吉村崇、木村昴、井森美幸、羽鳥慎一

新番組「X秒後の新世界」から助っ人参戦の藤井貴彦

◆「謎解きバトルTORE!」の名物クイズで佐野勇斗や手越祐也がグルグル巻きに!?

最初のゲームは、2011年から2016年放送のクイズバラエティー「宝探しアドベンチャー 謎解きバトルTORE!」の人気コーナー「崖の間」。クイズの出題中、崖っぷちに立つ解答者の背後からブロックがせり出し、クイズに正解しなければ奈落の底に突き落とされてしまうプレッシャーバトル。

崖から落ちないように、体勢を崩しながらも必死にクイズに答える挑戦者たち。“王子様”及川もさすがに涼しい顔でいられなくなり、徐々に体勢がキツくなって「背中がつりそう！」。白鳥も必死にブロックにしがみつきながら「腹筋が痛い！」。水卜アナはあられもない体勢になって「おかしくないですか!?」とパニックに！そんな中、羽鳥と藤井の同期コンビは仲良く手をつないで支え合うが…同期の絆でクリアなるか？

「TORE!」の名物クイズ「ミイラの間」にも挑戦！クイズの解答中にミイラ製造機が作動、全身を包帯でグルグル巻きにされてしまう前に2つの問題に正解できればゲームクリア。

冷静に考えれば分かる問題も、グルグル巻きのプレッシャーから頭が混乱！珍解答連発の佐野と戸塚に、委員長・南原がポンコツ認定!? MC・二宮は手越と中間に「問題難しくしようかな」とニヤニヤ！絶体絶命に追い込まれた挑戦者たちの必死の形相にスタジオ大爆笑！

◆「マジカル頭脳パワー!!」の人気ゲームで間宮祥太朗が大悶絶!?

伝説の超人気番組「マジカル頭脳パワー!!」で一世を風靡した“声の早押しクイズ”「マジカルシャウト」で対決！答えが分かったらマイクに向かってシャウトして解答。一番早く正解を叫んだ者がポイント獲得。

昨年に続き2度目の挑戦となる間宮はまたも引っかけ問題にハマって「これバカ発見器ですよね!?」と大悶絶！桜田もマイクに向かって大絶叫！井森はおバカシャウトで強制退場!? 新木も「頑張って声出します」と新境地を開き、ゲームは大盛り上がり！

「マジカル頭脳パワー!!」の名物企画、お題をジェスチャーだけで次の人に伝えていく「マジカルアクション伝言バトル」や、お絵描きで伝えていく「マジカルアート伝言バトル」にも挑戦。2チーム合同で行い、伝わった人数が多いほど高得点。途中でジェスチャーが変わってしまったり、そうかと思えば元に戻ったり…。「どうなってんだよ！」「ほんとにすみません！」と怒号が飛び交う波乱の展開に！

最後は、1988年から1996年に放送した「クイズ世界はSHOW by ショーバイ!!」の名物クイズ「何を作っているのでしょうか？」にみんなで挑戦。映像を見て、何を作っているかを早押しで解答。一発逆転を狙って、みんなでボタンを連打！「ボタンがつかない！」「譲ってください！」。大白熱の早押しバトルを制し、優勝するは果たしてどのチーム!?

■公式HP：https://www.ntv.co.jp/quizfestival/