相葉雅紀と小峠英二の、バイクに乗らない人もバイクで旅した気分になる番組！バイクの旅なら「相葉モータース」第2弾。日本テレビ系にて本日10月11日（土）よる10時〜10時54分放送。TVer、Huluにて地上波放送後より見逃し配信。

バイク好きの相葉がバイク旅をする当番組。「嵐にしやがれ」のツーリング企画での共演をきっかけに仲良くなった芸能界の大親友・小峠とともに日本を巡るバイク旅へ！旅の道中はすべて相葉・小峠におまかせ。スタート地点とゴール地点のみが決められた気ままなツーリング旅。

今回は、「飛騨高山から京都を目指す300kmのツーリング旅！」。事前に旅のプランを決める様子からふたりならではの道中を追いかける。

前回5月に放送した「相葉モータース」では、善光寺から金沢を目指す230kmの旅！ということでスタートしたが、結果は富山まで、166kmで断念した。そんな中、今回の旅は「飛騨高山から京都を目指す300km」と発表！ふたりは驚愕とともに「足し算ができない!?」スタッフに不満をもらす一幕も…!?

300km走破を目標に、朝7時30分に岐阜県高山市から今回のバイク旅はスタート。前回の反省をいかし今回はふたりとも防寒具をそろえてのぞむものの、スタートして数kmですぐに寒さがおそってきた！まだ暖かい9月とはいえバイカーならではの予想せぬ防寒トラブルに見舞われ、急遽防寒具をそろえに立ち寄りも。

「ゴールがみえない」と不安を口にしながらもとにかく300km走破を目指し、プチ休憩のみ、散策なしでひたすら絶景を走り続けるふたり。

半分を超え、190kmを走ったところで琵琶湖にたどり着く。疲れたふたりを癒やす今回の旅最大の絶景を見て、落ち着きを取り戻すふたり。10時間を超える長距離走行に手の疲れも出てくるが、なんとか耐えながら京都を目指す！

バイクに乗らないスタッフが考えてしまった300kmの過酷ツーリング…果たしてゴールにたどり着くことができるのか!?

番組HP：https://www.ntv.co.jp/aibamotors/

TVer：https://tver.jp/series/sr40b7qmzu

Hulu：https://www.hulu.jp/