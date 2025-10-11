【espoir（エスポア）×クリスマスコフレ2025】リップバームの限定クリアラメカラーでトレンドたっぷりの口元に
＼ホリデーのラインアップをcheck／
カバー力と素肌感を両立させて美しい仕上がりで人気の薄膜クッションファンデーション「ビーベルベットカバークッション」の現品サイズが入ったセット。ベルベットのようになめらかなテクスチャーが塗った瞬間、薄く均一に密着し、あらゆる表情の動きにフィットし、美しさをキープします。
今回の限定品は、銀河をイメージしたパープル＆シルバーのパッケージで存在感も◎。
さらに、みずみずしい感触でツヤ感のある肌を演出するウォータージェルエッセンスプライマー「デューライクジェローグローライザーギャラクシー」のミニサイズとあわせて使えば、パーフェクトなベースメイクが完成です♪
ビーベルベットカバークッション 2色のうち1色（13g）、デューライクジェローグローライザーギャラクシー（7mlミニサイズ）
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="5年連続クリスマスコフレ担当エディター M" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/07/matsumurasaki.jpg" kenja_title="hidden"]下地は伸びがよく少量でもOK！クリアなので白浮きせず、ファンデーションの色をそのままのせることができます。クッションファンデーションはひと塗りでしっかり肌悩みをカバー。キメに入りにくく、ヨレにくいので、飲み会やパーティの時にも安心です♪[/btk_sh_comment_pro]
潤いのコーティング膜によるツヤ感と、透け感のある“水彩発色”で唇を彩るリップスティックの限定色。銀河の華やかさを表現したクールトーンの2色が登場します。
塗布した瞬間にカラー層とジェル膜層に分離する技術により、キープ力も抜群！
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="5年連続クリスマスコフレ担当エディター M" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/07/matsumurasaki.jpg" kenja_title="hidden"]“＃04 ヘイベスティ”は青みがかった鮮やかなピンクカラー。透明感も女性らしさも上げてくれます。“＃05 ダークチェリー”は冬にぴったりなチェリーレッドカラーでエレガントな印象に。[/btk_sh_comment_pro]
とろけるようなテクスチャーで唇を包み込むように密着し、みずみずしいツヤを与えてふっくらハリのある口元を演出するリップバームの限定色“＃08 フローズン”は星屑を散りばめたようなクリアカラー。唇にのせるとほんのりとピンクに色づき、透明感と煌めき、血色感をもたらします。
[btk_sh_comment_pro name="[btk_sh_comment_pro name="5年連続クリスマスコフレ担当エディター M" job_name="" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/07/matsumurasaki.jpg" kenja_title="hidden"]多色ラメの繊細な煌めきで、ギラつきすぎずデイリー使いしやすいカラー。他のリップと重ねるのもおすすめです。[/btk_sh_comment_pro]
◆◆◆
新しいエスポアの魅力を楽しめる限定コレクション。ぜひチェックしてみて！
発売中
「ビーベルベットカバークッション ギャラクシービームコレクション」2色 各￥3,300
「ノーウェアリップスティックバーミンググロー」2色 各￥2,640
「ベアグローリップバーム」1色 各￥2,640
※すべて税込
espoir（エスポア）公式HP＞＞
＼ホリデーのラインアップをcheck／
セット内容
スウォッチ＆レビュー
限定2色をスウォッチ
限定1色をスウォッチ
予約、先行発売、発売日情報、公式サイトまとめ
