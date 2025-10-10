「シーエフシーエル（CFCL）」が、「CFCL ROPPONGI」を六本木・東京ミッドタウンのガレリア2Fにリニューアルオープンした。オンラインで来店予約を受け付けている。

【画像をもっと見る】

新店舗の空間デザインには、同ブランドの店舗を多く手掛けてきたMMA Inc.を起用。「特別な体験」をテーマに、リビングのようなラウンジスペースと広めのフィッティングルームを設け、什器にはブランドカラーに合わせたブルーグレーの大理石を用いた。アイテムは、メンズとウィメンズ、キッズの各カテゴリーでラインナップを拡充。最新コレクションに加え、オケージョンドレスなどのニットウェアも豊富に用意している。オープンを記念して六本木店限定のドレス2型が登場するほか、1万1100円以上の購入者を対象に通常展開されていないショート丈の「GARTER RIB SOCKS」を数量限定で配付する。

また、3Dコンピューター・ニッティングによるオーダーメイドサービス「Personal Edition」と、特別な日のためのドレスを仕立てるサービス「Enchantment」を都内の直営店舗で初めて導入。「Enchantment」では通常選べるアイテムのほか、10月のパリ・ファッションウィークで発表した新作「FLUFFY」シリーズを先行注文できる。オーダーの受付は10月18日に開始する。

■CFCL ROPPONGI

所在地：東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア 2F

売場面積：約99平方メートル

営業時間：11:00〜20:00