　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,311銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <9367> 大東港運　　　東証Ｓ　　350倍 ( 1,400)　　1210　( +53.2 )　
２. <8912> エリアクエス　東証Ｓ　　125倍 ( 1,994) 　　201　( +29.7 )　
３. <6663> 太洋テクノ　　東証Ｓ 　92.4倍 ( 1,755) 　　300　(　+6.8 )　 人工知能関連
４. <2435> シダー　　　　東証Ｓ 　34.6倍 ( 　864) 　　225　(　+5.6 )　
５. <4571> ナノＭＲＮＡ　東証Ｇ 　24.6倍 ( 4,153) 　　188　( +42.4 )　
６. <2341> アルバイトＴ　東証Ｓ 　23.3倍 ( 　977) 　　185　(　+8.8 )　
７. <3370> フジタコーポ　東証Ｓ 　21.9倍 ( 1,510) 　　539　( +64.8 )　
８. <4243> ニックス　　　東証Ｓ 　18.1倍 ( 　145) 　　855　(　+8.0 )　
９. <9215> ＣａＳｙ　　　東証Ｇ 　17.9倍 ( 　411)　　1275　( +18.2 )　
10. <6232> ＡＣＳＬ　　　東証Ｇ 　17.2倍 (15,100)　　1142　( +19.0 )　 ドローン関連
11. <6085> アーキテクツ　東証Ｇ 　15.7倍 ( 　518) 　　280　(　+8.1 )　
12. <4415> ブロードＥ　　東証Ｇ 　12.6倍 ( 　794)　　1232　( +22.1 )　
13. <2467> ＶＬＣセキュ　名証Ｎ 　12.5倍 ( 　835) 　　191　( -14.7 )　 サイバーセキュリティ関連
14. <3236> プロパスト　　東証Ｓ 　12.1倍 ( 2,089) 　　279　( +20.8 )　
15. <4288> アズジェント　東証Ｓ 　11.2倍 ( 1,011) 　　517　(　+2.8 )　 サイバーセキュリティ関連
16. <7256> 河西工　　　　東証Ｓ 　10.6倍 ( 1,874)　　　98　( +18.1 )　
17. <9212> ＧＥＩ　　　　東証Ｇ 　10.4倍 ( 　491) 　　368　(　-5.9 )　
18. <338A> ゼンムテック　東証Ｇ 　10.3倍 ( 3,480)　　7420　( +43.2 )　 サイバーセキュリティ関連
19. <6093> エスクロＡＪ　東証Ｓ　　9.7倍 ( 　610) 　　136　(　+5.4 )　
20. <3664> モブキャスト　東証Ｇ　　9.6倍 ( 1,059)　　　54　( +20.0 )　
21. <4957> ヤスハラケミ　東証Ｓ　　9.0倍 ( 　179)　　1042　( +10.5 )　
22. <3446> Ｊテック・Ｃ　東証Ｓ　　8.6倍 ( 1,831)　　1544　( +28.0 )　 半導体製造装置関連
23. <6378> 木村化　　　　東証Ｓ　　7.2倍 ( 1,752)　　1105　( +13.3 )　 核融合発電関連
24. <3353> メディ一光Ｇ　東証Ｓ　　7.1倍 ( 　107)　　2838　(　-7.3 )　
25. <9253> スローガン　　東証Ｇ　　7.0倍 ( 　148) 　　765　(　-8.9 )　
26. <2373> ケア２１　　　東証Ｓ　　6.9倍 ( 　468) 　　537　( +18.8 )　
27. <186A> アストロＨＤ　東証Ｇ　　6.6倍 (11,901) 　　840　( +26.5 )　 宇宙開発関連
28. <3042> セキュアヴェ　東証Ｇ　　6.1倍 ( 　632) 　　334　(　+3.4 )　 サイバーセキュリティ関連
29. <3913> ＧｒｅｅｎＢ　東証Ｇ　　6.0倍 ( 1,109)　　1066　(　+7.0 )　 人工知能関連
30. <5243> ノート　　　　東証Ｇ　　5.9倍 ( 3,471)　　1500　( +26.1 )　 人工知能関連
31. <4588> オンコリス　　東証Ｇ　　5.8倍 ( 6,543) 　　803　( +18.4 )　
32. <5103> 昭和ＨＤ　　　東証Ｓ　　5.5倍 ( 　216)　　　50　(　 0.0 )　
33. <5577> アイデミー　　東証Ｇ　　5.4倍 ( 　168)　　1460　(　+1.5 )　 人工知能関連
34. <4430> 東海ソフト　　東証Ｓ　　5.4倍 ( 　341)　　1784　( +10.7 )　 自動運転車関連
35. <8166> タカキュー　　東証Ｓ　　5.4倍 ( 　467) 　　101　(　+5.2 )　
36. <9876> コックス　　　東証Ｓ　　5.3倍 ( 　287) 　　237　(　-1.3 )　
37. <2962> テクニスコ　　東証Ｓ　　5.2倍 ( 2,210) 　　418　(　-3.9 )　 半導体関連
38. <9240> デリバリコン　東証Ｇ　　5.1倍 ( 7,581) 　　831　( +21.8 )　 人工知能関連
39. <5129> ＦＩＸＥＲ　　東証Ｇ　　5.0倍 ( 　320) 　　623　( +11.4 )　 人工知能関連
40. <3647> ジー・スリー　東証Ｓ　　4.9倍 ( 1,005) 　　149　(　-4.5 )　
41. <7711> 助川電気　　　東証Ｓ　　4.8倍 (13,837)　　7160　( +73.4 )　 半導体製造装置関連
42. <6864> エヌエフＨＤ　東証Ｓ　　4.5倍 ( 1,056)　　1414　(　+5.8 )　 半導体製造装置関連
43. <2303> ドーン　　　　東証Ｓ　　4.5倍 ( 　139)　　2350　(　-6.2 )　 ドローン関連
44. <9600> アイネット　　東証Ｐ　　4.4倍 ( 1,140)　　2526　( +23.3 )　 データセンター関連
45. <3187> ミラタップ　　東証Ｇ　　4.3倍 ( 　252) 　　323　(　+3.5 )　
46. <4825> ＷＮＩウェザ　東証Ｐ　　4.3倍 ( 1,305)　　4290　(　-5.6 )　 人工知能関連
47. <1377> サカタタネ　　東証Ｐ　　4.3倍 ( 1,008)　　3840　(　+8.0 )　
48. <4728> トーセ　　　　東証Ｓ　　4.3倍 ( 　141) 　　646　(　-4.3 )　
49. <3692> ＦＦＲＩ　　　東証Ｇ　　4.2倍 ( 6,421) 　10040　( +30.9 )　 サイバーセキュリティ関連
50. <2408> ＫＧ情報　　　東証Ｓ　　4.1倍 ( 　141) 　　676　(　+0.6 )　

株探ニュース