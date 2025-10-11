週間ランキング【約定回数 増加率】 (10月10日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,311銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <9367> 大東港運 東証Ｓ 350倍 ( 1,400) 1210 ( +53.2 )
２. <8912> エリアクエス 東証Ｓ 125倍 ( 1,994) 201 ( +29.7 )
３. <6663> 太洋テクノ 東証Ｓ 92.4倍 ( 1,755) 300 ( +6.8 ) 人工知能関連
４. <2435> シダー 東証Ｓ 34.6倍 ( 864) 225 ( +5.6 )
５. <4571> ナノＭＲＮＡ 東証Ｇ 24.6倍 ( 4,153) 188 ( +42.4 )
６. <2341> アルバイトＴ 東証Ｓ 23.3倍 ( 977) 185 ( +8.8 )
７. <3370> フジタコーポ 東証Ｓ 21.9倍 ( 1,510) 539 ( +64.8 )
８. <4243> ニックス 東証Ｓ 18.1倍 ( 145) 855 ( +8.0 )
９. <9215> ＣａＳｙ 東証Ｇ 17.9倍 ( 411) 1275 ( +18.2 )
10. <6232> ＡＣＳＬ 東証Ｇ 17.2倍 (15,100) 1142 ( +19.0 ) ドローン関連
11. <6085> アーキテクツ 東証Ｇ 15.7倍 ( 518) 280 ( +8.1 )
12. <4415> ブロードＥ 東証Ｇ 12.6倍 ( 794) 1232 ( +22.1 )
13. <2467> ＶＬＣセキュ 名証Ｎ 12.5倍 ( 835) 191 ( -14.7 ) サイバーセキュリティ関連
14. <3236> プロパスト 東証Ｓ 12.1倍 ( 2,089) 279 ( +20.8 )
15. <4288> アズジェント 東証Ｓ 11.2倍 ( 1,011) 517 ( +2.8 ) サイバーセキュリティ関連
16. <7256> 河西工 東証Ｓ 10.6倍 ( 1,874) 98 ( +18.1 )
17. <9212> ＧＥＩ 東証Ｇ 10.4倍 ( 491) 368 ( -5.9 )
18. <338A> ゼンムテック 東証Ｇ 10.3倍 ( 3,480) 7420 ( +43.2 ) サイバーセキュリティ関連
19. <6093> エスクロＡＪ 東証Ｓ 9.7倍 ( 610) 136 ( +5.4 )
20. <3664> モブキャスト 東証Ｇ 9.6倍 ( 1,059) 54 ( +20.0 )
21. <4957> ヤスハラケミ 東証Ｓ 9.0倍 ( 179) 1042 ( +10.5 )
22. <3446> Ｊテック・Ｃ 東証Ｓ 8.6倍 ( 1,831) 1544 ( +28.0 ) 半導体製造装置関連
23. <6378> 木村化 東証Ｓ 7.2倍 ( 1,752) 1105 ( +13.3 ) 核融合発電関連
24. <3353> メディ一光Ｇ 東証Ｓ 7.1倍 ( 107) 2838 ( -7.3 )
25. <9253> スローガン 東証Ｇ 7.0倍 ( 148) 765 ( -8.9 )
26. <2373> ケア２１ 東証Ｓ 6.9倍 ( 468) 537 ( +18.8 )
27. <186A> アストロＨＤ 東証Ｇ 6.6倍 (11,901) 840 ( +26.5 ) 宇宙開発関連
28. <3042> セキュアヴェ 東証Ｇ 6.1倍 ( 632) 334 ( +3.4 ) サイバーセキュリティ関連
29. <3913> ＧｒｅｅｎＢ 東証Ｇ 6.0倍 ( 1,109) 1066 ( +7.0 ) 人工知能関連
30. <5243> ノート 東証Ｇ 5.9倍 ( 3,471) 1500 ( +26.1 ) 人工知能関連
31. <4588> オンコリス 東証Ｇ 5.8倍 ( 6,543) 803 ( +18.4 )
32. <5103> 昭和ＨＤ 東証Ｓ 5.5倍 ( 216) 50 ( 0.0 )
33. <5577> アイデミー 東証Ｇ 5.4倍 ( 168) 1460 ( +1.5 ) 人工知能関連
34. <4430> 東海ソフト 東証Ｓ 5.4倍 ( 341) 1784 ( +10.7 ) 自動運転車関連
35. <8166> タカキュー 東証Ｓ 5.4倍 ( 467) 101 ( +5.2 )
36. <9876> コックス 東証Ｓ 5.3倍 ( 287) 237 ( -1.3 )
37. <2962> テクニスコ 東証Ｓ 5.2倍 ( 2,210) 418 ( -3.9 ) 半導体関連
38. <9240> デリバリコン 東証Ｇ 5.1倍 ( 7,581) 831 ( +21.8 ) 人工知能関連
39. <5129> ＦＩＸＥＲ 東証Ｇ 5.0倍 ( 320) 623 ( +11.4 ) 人工知能関連
40. <3647> ジー・スリー 東証Ｓ 4.9倍 ( 1,005) 149 ( -4.5 )
41. <7711> 助川電気 東証Ｓ 4.8倍 (13,837) 7160 ( +73.4 ) 半導体製造装置関連
42. <6864> エヌエフＨＤ 東証Ｓ 4.5倍 ( 1,056) 1414 ( +5.8 ) 半導体製造装置関連
43. <2303> ドーン 東証Ｓ 4.5倍 ( 139) 2350 ( -6.2 ) ドローン関連
44. <9600> アイネット 東証Ｐ 4.4倍 ( 1,140) 2526 ( +23.3 ) データセンター関連
45. <3187> ミラタップ 東証Ｇ 4.3倍 ( 252) 323 ( +3.5 )
46. <4825> ＷＮＩウェザ 東証Ｐ 4.3倍 ( 1,305) 4290 ( -5.6 ) 人工知能関連
47. <1377> サカタタネ 東証Ｐ 4.3倍 ( 1,008) 3840 ( +8.0 )
48. <4728> トーセ 東証Ｓ 4.3倍 ( 141) 646 ( -4.3 )
49. <3692> ＦＦＲＩ 東証Ｇ 4.2倍 ( 6,421) 10040 ( +30.9 ) サイバーセキュリティ関連
50. <2408> ＫＧ情報 東証Ｓ 4.1倍 ( 141) 676 ( +0.6 )
株探ニュース