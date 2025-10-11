　●今週の業種別騰落率ランキング

　　※10月10日終値の10月3日終値に対する騰落率
　　　東証33業種　　　　　　　　値上がり：　21 業種　　値下がり：　12 業種
　　　東証プライム：1612銘柄　　値上がり： 708 銘柄　　値下がり： 877 銘柄　　変わらず他：　27 銘柄

　　東証33業種　　　騰落率(％) 　【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄
１. 非鉄金属(0263)　　　 +7.68 　フジクラ <5803> 、住友電 <5802> 、古河電 <5801>
２. 機械(0265)　　　　　 +5.05 　荏原 <6361> 、日製鋼 <5631> 、サムコ <6387>
３. 電気機器(0266)　　　 +5.00 　古野電 <6814> 、安川電 <6506> 、芝浦 <6590>
４. 保険業(0280)　　　　 +3.49 　ＳＯＭＰＯ <8630> 、ソニーＦＧ <8729> 、ＦＰパートナ <7388>
５. 情報・通信業(0275)　 +3.23 　リンクユーＧ <4446> 、アイネット <9600> 、ＳＢＧ <9984>
６. 証券・商品(0279)　　 +2.59 　ＳＢＩ <8473> 、スパークス <8739> 、マネックスＧ <8698>
７. 鉱業(0252)　　　　　 +2.53 　Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、ＩＮＰＥＸ <1605> 、石油資源 <1662>
８. 医薬品(0258)　　　　 +2.42 　ペプドリ <4587> 、第一三共 <4568> 、中外薬 <4519>
９. ガラス・土石(0261)　 +2.13 　板硝子 <5202> 、東洋炭素 <5310> 、東海カーボン <5301>
10. 電気・ガス(0270)　　 +2.10 　東電ＨＤ <9501> 、関西電 <9503> 、イーレックス <9517>
11. 不動産業(0282)　　　 +2.08 　住友不 <8830> 、三井不 <8801> 、日本空港ビル <9706>
12. 小売業(0277)　　　　 +2.06 　ネクステージ <3186> 、ファストリ <9983> 、ミニストップ <9946>
13. 輸送用機器(0267)　　 +1.93 　川重 <7012> 、ＳＵＢＡＲＵ <7270> 、マツダ <7261>
14. サービス業(0283)　　 +1.85 　大栄環境 <9336> 、セントケア <2374> 、藤田観 <9722>
15. 卸売業(0276)　　　　 +1.70 　西華産 <8061> 、ＩＤＯＭ <7599> 、明和産 <8103>
16. 水産・農林業(0251)　 +1.68 　サカタタネ <1377> 、ホクト <1379> 、マルハニチロ <1333>
17. 精密機器(0268)　　　 +1.57 　マニー <7730> 、理計器 <7734> 、東京計器 <7721>
18. 建設業(0253)　　　　 +1.39 　五洋建 <1893> 、鹿島 <1812> 、中外炉 <1964>
19. 石油・石炭(0259)　　 +0.93 　ＥＮＥＯＳ <5020> 、コスモＨＤ <5021> 、出光興産 <5019>
20. その他金融業(0281)　 +0.93 　日本取引所 <8697> 、クレセゾン <8253> 、リコーリース <8566>
21. 食料品(0254)　　　　 +0.24 　わらべ日洋 <2918> 、サントリＢＦ <2587> 、オリオン <409A>
22. 金属製品(0264)　　　 -0.03 　三協立山 <5932> 、パイオラック <5988> 、ＲＳテクノ <3445>
23. 化学(0257)　　　　　 -0.24 　エアウォータ <4088> 、クミアイ化 <4996> 、トリケミカル <4369>
24. 空運業(0273)　　　　 -0.37 　ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>
25. ゴム製品(0260)　　　 -0.42 　住友理工 <5191> 、バンドー <5195> 、ニッタ <5186>
26. 繊維製品(0255)　　　 -0.56 　ニッケ <3201> 、ユニチカ <3103> 、三陽商 <8011>
27. 鉄鋼(0262)　　　　　 -0.63 　共英製鋼 <5440> 、中山鋼 <5408> 、中部鋼鈑 <5461>
28. 陸運業(0271)　　　　 -0.64 　東武 <9001> 、南海電 <9044> 、阪急阪神 <9042>
29. その他製品(0269)　　 -1.25 　ＮＩＳＳＨＡ <7915> 、任天堂 <7974> 、宝＆ＣＯ <7921>
30. 銀行業(0278)　　　　 -1.27 　スルガ銀 <8358> 、七十七 <8341> 、大分銀 <8392>
31. 海運業(0272)　　　　 -1.48 　川崎汽 <9107> 、飯野海 <9119> 、郵船 <9101>
32. 倉庫・運輸(0274)　　 -1.82 　三井倉ＨＤ <9302> 、中央倉 <9319> 、三菱倉 <9301>
33. パルプ・紙(0256)　　 -2.40 　特種東海 <3708> 、日本紙 <3863> 、大王紙 <3880>

※上記の『【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース