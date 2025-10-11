

●今週の業種別騰落率ランキング



※10月10日終値の10月3日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 21 業種 値下がり： 12 業種

東証プライム：1612銘柄 値上がり： 708 銘柄 値下がり： 877 銘柄 変わらず他： 27 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 非鉄金属(0263) +7.68 フジクラ <5803> 、住友電 <5802> 、古河電 <5801>

２. 機械(0265) +5.05 荏原 <6361> 、日製鋼 <5631> 、サムコ <6387>

３. 電気機器(0266) +5.00 古野電 <6814> 、安川電 <6506> 、芝浦 <6590>

４. 保険業(0280) +3.49 ＳＯＭＰＯ <8630> 、ソニーＦＧ <8729> 、ＦＰパートナ <7388>

５. 情報・通信業(0275) +3.23 リンクユーＧ <4446> 、アイネット <9600> 、ＳＢＧ <9984>

６. 証券・商品(0279) +2.59 ＳＢＩ <8473> 、スパークス <8739> 、マネックスＧ <8698>

７. 鉱業(0252) +2.53 Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、ＩＮＰＥＸ <1605> 、石油資源 <1662>

８. 医薬品(0258) +2.42 ペプドリ <4587> 、第一三共 <4568> 、中外薬 <4519>

９. ガラス・土石(0261) +2.13 板硝子 <5202> 、東洋炭素 <5310> 、東海カーボン <5301>

10. 電気・ガス(0270) +2.10 東電ＨＤ <9501> 、関西電 <9503> 、イーレックス <9517>

11. 不動産業(0282) +2.08 住友不 <8830> 、三井不 <8801> 、日本空港ビル <9706>

12. 小売業(0277) +2.06 ネクステージ <3186> 、ファストリ <9983> 、ミニストップ <9946>

13. 輸送用機器(0267) +1.93 川重 <7012> 、ＳＵＢＡＲＵ <7270> 、マツダ <7261>

14. サービス業(0283) +1.85 大栄環境 <9336> 、セントケア <2374> 、藤田観 <9722>

15. 卸売業(0276) +1.70 西華産 <8061> 、ＩＤＯＭ <7599> 、明和産 <8103>

16. 水産・農林業(0251) +1.68 サカタタネ <1377> 、ホクト <1379> 、マルハニチロ <1333>

17. 精密機器(0268) +1.57 マニー <7730> 、理計器 <7734> 、東京計器 <7721>

18. 建設業(0253) +1.39 五洋建 <1893> 、鹿島 <1812> 、中外炉 <1964>

19. 石油・石炭(0259) +0.93 ＥＮＥＯＳ <5020> 、コスモＨＤ <5021> 、出光興産 <5019>

20. その他金融業(0281) +0.93 日本取引所 <8697> 、クレセゾン <8253> 、リコーリース <8566>

21. 食料品(0254) +0.24 わらべ日洋 <2918> 、サントリＢＦ <2587> 、オリオン <409A>

22. 金属製品(0264) -0.03 三協立山 <5932> 、パイオラック <5988> 、ＲＳテクノ <3445>

23. 化学(0257) -0.24 エアウォータ <4088> 、クミアイ化 <4996> 、トリケミカル <4369>

24. 空運業(0273) -0.37 ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>

25. ゴム製品(0260) -0.42 住友理工 <5191> 、バンドー <5195> 、ニッタ <5186>

26. 繊維製品(0255) -0.56 ニッケ <3201> 、ユニチカ <3103> 、三陽商 <8011>

27. 鉄鋼(0262) -0.63 共英製鋼 <5440> 、中山鋼 <5408> 、中部鋼鈑 <5461>

28. 陸運業(0271) -0.64 東武 <9001> 、南海電 <9044> 、阪急阪神 <9042>

29. その他製品(0269) -1.25 ＮＩＳＳＨＡ <7915> 、任天堂 <7974> 、宝＆ＣＯ <7921>

30. 銀行業(0278) -1.27 スルガ銀 <8358> 、七十七 <8341> 、大分銀 <8392>

31. 海運業(0272) -1.48 川崎汽 <9107> 、飯野海 <9119> 、郵船 <9101>

32. 倉庫・運輸(0274) -1.82 三井倉ＨＤ <9302> 、中央倉 <9319> 、三菱倉 <9301>

33. パルプ・紙(0256) -2.40 特種東海 <3708> 、日本紙 <3863> 、大王紙 <3880>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



