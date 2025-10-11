　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※10月10日終値の10月3日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,311銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <9082> 大和自　　　　東証Ｓ　　-39.9　　1368　 小泉氏の自民総裁選敗北で関連銘柄に売り
２. <3905> データセク　　東証Ｇ　　-31.6　　1446　 日本生命の全株売却が明らかに
３. <2629> ｉＦＥＧＢＡ　東証Ｅ　　-30.4　　3630　
４. <218A> リベラウェア　東証Ｇ　　-28.9　　1717　 ドローン関連
５. <6574> コンヴァノ　　東証Ｇ　　-22.5 　　169　
６. <8254> さいか屋　　　東証Ｓ　　-21.2 　　402　
７. <8105> 堀田丸正　　　東証Ｓ　　-19.8 　　502　
８. <2722> アイケイＨＤ　東証Ｓ　　-19.4 　　416　 ９月連結売上高が１．４％減で３カ月ぶりに減収
９. <4088> エアウォータ　東証Ｐ　　-17.7　2076.5　 不適切会計巡り特別調査委設置
10. <3719> ＡＩストーム　東証Ｓ　　-17.4 　　388　 人工知能関連
11. <7985> ネポン　　　　東証Ｓ　　-17.3　　1685　
12. <2560> ＭＸカーボン　東証Ｅ　　-17.0 　43640　
13. <4056> ニューラルＧ　東証Ｇ　　-16.3 　　585　 人工知能関連
14. <175A> ウィルスマ　　東証Ｇ　　-16.0　　1001　 人工知能関連
15. <5892> ユトリ　　　　東証Ｇ　　-15.2　　3440　 9月の売上高2倍も伸び率鈍化で売り優勢
16. <5337> ダントーＨＤ　東証Ｓ　　-14.9 　　561　
17. <3377> バイク王　　　東証Ｓ　　-14.8 　　432　 ６～８月の営業益が６１％減
18. <2467> ＶＬＣセキュ　名証Ｎ　　-14.7 　　191　 サイバーセキュリティ関連
19. <4199> ワンプラ　　　東証Ｇ　　-14.6 　　840　 非開示だった前期最終は赤字転落へ
20. <6740> Ｊディスプレ　東証Ｐ　　-14.3　　　18　
21. <9213> セイファート　東証Ｓ　　-14.2 　　951　
22. <299A> クラシル　　　東証Ｇ　　-14.2　　1448　
23. <1382> ホーブ　　　　東証Ｓ　　-14.0　　1958　
24. <2673> 夢みつけ隊　　東証Ｓ　　-13.3 　　216　
25. <2726> パルＨＤ　　　東証Ｐ　　-13.2　　2035　 上半期好決算も円安進行など嫌気
26. <248A> キッズスター　東証Ｇ　　-13.2　　1900　
27. <147A> ソラコム　　　東証Ｇ　　-12.9 　　881　 人工知能関連
28. <2820> やまみ　　　　東証Ｓ　　-12.6　　4225　 円高メリット関連
29. <3323> レカム　　　　東証Ｓ　　-12.5 　　105　 人工知能関連
30. <7111> ＩＮＥＳＴ　　東証Ｓ　　-12.2 　　628　
31. <5075> アップコン　　名証Ｎ　　-11.6　　1234　
32. <3350> メタプラ　　　東証Ｓ　　-11.6 　　550　 仮想通貨関連
33. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　東証Ｅ　　-11.3 　　165　
34. <2351> ＡＳＪ　　　　東証Ｇ　　-11.0 　　341　
35. <6173> アクアライン　東証Ｇ　　-10.6 　　329　
36. <6734> ニューテック　東証Ｓ　　-10.6　　1780　 人工知能関連
37. <1459> 楽天Ｗベア　　東証Ｅ　　-10.4 　　267　
38. <1360> 日経ベア２　　東証Ｅ　　-10.3 　162.7　
39. <1357> 日経Ｄインバ　東証Ｅ　　-10.2　　6630　
40. <7131> のむら産業　　東証Ｓ　　-10.2　　3080　
41. <7523> アールビバン　東証Ｓ　　-10.0　　1669　
42. <9553> マイクロアド　東証Ｇ　　-10.0 　　450　 人工知能関連
43. <2323> ｆｏｎｆｕｎ　東証Ｓ 　　-9.9 　　736　 サイバーセキュリティ関連
44. <3306> 日本麻　　　　東証Ｓ 　　-9.7 　　791　
45. <3856> Ａバランス　　東証Ｓ 　　-9.6 　　847　
46. <4833> Ｄｅｆコン　　東証Ｇ 　　-9.6 　　113　 仮想通貨関連
47. <7063> バードマン　　東証Ｇ 　　-9.5 　　220　
48. <2158> フロンテオ　　東証Ｇ 　　-9.5 　　919　 人工知能関連
49. <298A> ＧＶＡテック　東証Ｇ 　　-9.4 　　722　 人工知能関連
50. <3744> サイオス　　　東証Ｓ 　　-9.4 　　453　 人工知能関連

