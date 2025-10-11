週間ランキング【値下がり率】 (10月10日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※10月10日終値の10月3日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,311銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <9082> 大和自 東証Ｓ -39.9 1368 小泉氏の自民総裁選敗北で関連銘柄に売り
２. <3905> データセク 東証Ｇ -31.6 1446 日本生命の全株売却が明らかに
３. <2629> ｉＦＥＧＢＡ 東証Ｅ -30.4 3630
４. <218A> リベラウェア 東証Ｇ -28.9 1717 ドローン関連
５. <6574> コンヴァノ 東証Ｇ -22.5 169
６. <8254> さいか屋 東証Ｓ -21.2 402
７. <8105> 堀田丸正 東証Ｓ -19.8 502
８. <2722> アイケイＨＤ 東証Ｓ -19.4 416 ９月連結売上高が１．４％減で３カ月ぶりに減収
９. <4088> エアウォータ 東証Ｐ -17.7 2076.5 不適切会計巡り特別調査委設置
10. <3719> ＡＩストーム 東証Ｓ -17.4 388 人工知能関連
11. <7985> ネポン 東証Ｓ -17.3 1685
12. <2560> ＭＸカーボン 東証Ｅ -17.0 43640
13. <4056> ニューラルＧ 東証Ｇ -16.3 585 人工知能関連
14. <175A> ウィルスマ 東証Ｇ -16.0 1001 人工知能関連
15. <5892> ユトリ 東証Ｇ -15.2 3440 9月の売上高2倍も伸び率鈍化で売り優勢
16. <5337> ダントーＨＤ 東証Ｓ -14.9 561
17. <3377> バイク王 東証Ｓ -14.8 432 ６～８月の営業益が６１％減
18. <2467> ＶＬＣセキュ 名証Ｎ -14.7 191 サイバーセキュリティ関連
19. <4199> ワンプラ 東証Ｇ -14.6 840 非開示だった前期最終は赤字転落へ
20. <6740> Ｊディスプレ 東証Ｐ -14.3 18
21. <9213> セイファート 東証Ｓ -14.2 951
22. <299A> クラシル 東証Ｇ -14.2 1448
23. <1382> ホーブ 東証Ｓ -14.0 1958
24. <2673> 夢みつけ隊 東証Ｓ -13.3 216
25. <2726> パルＨＤ 東証Ｐ -13.2 2035 上半期好決算も円安進行など嫌気
26. <248A> キッズスター 東証Ｇ -13.2 1900
27. <147A> ソラコム 東証Ｇ -12.9 881 人工知能関連
28. <2820> やまみ 東証Ｓ -12.6 4225 円高メリット関連
29. <3323> レカム 東証Ｓ -12.5 105 人工知能関連
30. <7111> ＩＮＥＳＴ 東証Ｓ -12.2 628
31. <5075> アップコン 名証Ｎ -11.6 1234
32. <3350> メタプラ 東証Ｓ -11.6 550 仮想通貨関連
33. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 東証Ｅ -11.3 165
34. <2351> ＡＳＪ 東証Ｇ -11.0 341
35. <6173> アクアライン 東証Ｇ -10.6 329
36. <6734> ニューテック 東証Ｓ -10.6 1780 人工知能関連
37. <1459> 楽天Ｗベア 東証Ｅ -10.4 267
38. <1360> 日経ベア２ 東証Ｅ -10.3 162.7
39. <1357> 日経Ｄインバ 東証Ｅ -10.2 6630
40. <7131> のむら産業 東証Ｓ -10.2 3080
41. <7523> アールビバン 東証Ｓ -10.0 1669
42. <9553> マイクロアド 東証Ｇ -10.0 450 人工知能関連
43. <2323> ｆｏｎｆｕｎ 東証Ｓ -9.9 736 サイバーセキュリティ関連
44. <3306> 日本麻 東証Ｓ -9.7 791
45. <3856> Ａバランス 東証Ｓ -9.6 847
46. <4833> Ｄｅｆコン 東証Ｇ -9.6 113 仮想通貨関連
47. <7063> バードマン 東証Ｇ -9.5 220
48. <2158> フロンテオ 東証Ｇ -9.5 919 人工知能関連
49. <298A> ＧＶＡテック 東証Ｇ -9.4 722 人工知能関連
50. <3744> サイオス 東証Ｓ -9.4 453 人工知能関連
株探ニュース