　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※10月10日終値の10月3日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,311銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <5987> オーネックス　東証Ｓ 　　79.1　　2866　
２. <7711> 助川電気　　　東証Ｓ 　　73.4　　7160　 「高市トレード」で核融合や量子コンピューター関連が物色人気化
３. <4446> リンクユーＧ　東証Ｐ 　　65.4　　1221　 需給相場の思惑強まるなか上値追い再開へ
４. <3370> フジタコーポ　東証Ｓ 　　64.8 　　539　
５. <9367> 大東港運　　　東証Ｓ 　　53.2　　1210　 株主優待制度を拡充へ
６. <338A> ゼンムテック　東証Ｇ 　　43.2　　7420　 次世代ファイル交換システムをジェイズが販売へ
７. <4571> ナノＭＲＮＡ　東証Ｇ 　　42.4 　　188　 投資事業への参入とホールディングス体制への移行を好感
８. <4889> レナ　　　　　東証Ｇ 　　41.8　　2280　 サウジアラビア政府医療機関と臨床などで連携の基本合意書を締結
９. <6736> サン電子　　　東証Ｓ 　　31.3 　11040　 バリューアクトが７．８７％保有で思惑
10. <3692> ＦＦＲＩ　　　東証Ｇ 　　30.9 　10040　 高市トレード象徴株の一角で踏み上げ相場の思惑
11. <8912> エリアクエス　東証Ｓ 　　29.7 　　201　
12. <6814> 古野電　　　　東証Ｐ 　　28.8　　7210　 上半期業績予想を大幅に上方修正
13. <6506> 安川電　　　　東証Ｐ 　　28.5　　4085　 ２６年２月期通期業績予想を上方修正
14. <3446> Ｊテック・Ｃ　東証Ｓ 　　28.0　　1544　 半導体製造装置関連
15. <186A> アストロＨＤ　東証Ｇ 　　26.5 　　840　 宇宙開発関連
16. <5243> ノート　　　　東証Ｇ 　　26.1　　1500　 25年11月期の営業利益予想を上方修正、note事業の流通総額拡大
17. <9600> アイネット　　東証Ｐ 　　23.3　　2526　 オリックスによるＴＯＢ価格２５３０円にサヤ寄せ
18. <1712> ダイセキＳ　　東証Ｓ 　　23.1　　1846　 親会社ダイセキがＴＯＢ
19. <6590> 芝浦　　　　　東証Ｐ 　　22.9 　17340　 半導体製造装置関連
20. <6324> ハーモニック　東証Ｓ 　　22.3　　3300　 半導体製造装置関連
21. <4415> ブロードＥ　　東証Ｇ 　　22.1　　1232　
22. <9240> デリバリコン　東証Ｇ 　　21.8 　　831　 ＮＳＳＯＬとの資本・業務提携締結を材料視
23. <3236> プロパスト　　東証Ｓ 　　20.8 　　279　 Ｍ＆Ａによる業容拡大期待で急浮上
24. <7776> セルシード　　東証Ｇ 　　20.7 　　518　 臨床試験で第１例目の症例登録
25. <3664> モブキャスト　東証Ｇ 　　20.0　　　54　 ソラナ・トレジャリー事業を開始
26. <9158> シーユーシー　東証Ｇ 　　19.9　　1305　
27. <7746> 岡本硝子　　　東証Ｓ 　　19.6 　　269　 半導体製造装置関連
28. <6232> ＡＣＳＬ　　　東証Ｇ 　　19.0　　1142　 米電波塔運営会社最大手級と戦略的パートナーシップに関するＭＯＵ締結
29. <5595> ＱＰＳ研究所　東証Ｇ 　　18.9　　1960　 宇宙開発関連
30. <2086> 農中ＳＰ５Ｈ　東証Ｅ 　　18.8　　3296　
31. <2373> ケア２１　　　東証Ｓ 　　18.8 　　537　 介護関連にも高市政策期待
32. <4588> オンコリス　　東証Ｇ 　　18.4 　　803　 『ＯＢＰ－３０１』のＧＭＰ製剤製造開始と発表
33. <4412> サイエンスＡ　東証Ｇ 　　18.2　　1609　 アクセサリー売り上げ好調で２５年８月期業績は計画上振れ
34. <9215> ＣａＳｙ　　　東証Ｇ 　　18.2　　1275　
35. <4057> インタファク　東証Ｇ 　　18.2 　　527　 第１四半期営業益２．７倍で通期計画進捗率５３％超
36. <7256> 河西工　　　　東証Ｓ 　　18.1　　　98　 有報提出で東証は監理銘柄（確認中）の指定解除へ
37. <6347> プラコー　　　東証Ｓ 　　17.9 　　368　
38. <5803> フジクラ　　　東証Ｐ 　　17.2 　16560　 米AMDの急伸など電線株の刺激材料に
39. <281A> インフォメテ　東証Ｇ 　　17.0　　1360　 人工知能関連
40. <6433> ヒーハイスト　東証Ｓ 　　16.9 　　589　
41. <5202> 板硝子　　　　東証Ｐ 　　16.7 　　580　
42. <6177> アップバンク　東証Ｇ 　　16.4 　　213　 仮想通貨関連
43. <1543> 純パラ信託　　東証Ｅ 　　16.3 　62500　
44. <3186> ネクステージ　東証Ｐ 　　15.9　　2667　 6-8月期営業利益は急回復へ
45. <4592> サンバイオ　　東証Ｇ 　　15.4　　3850　 厚労省薬事審議会で『アクーゴ脳内移植用注』一部変更承認など審議へ
46. <7014> 名村造　　　　東証Ｓ 　　15.3　　3685　 防衛関連
47. <1675> ＷＴパラジ　　東証Ｅ 　　15.3 　19430　
48. <2918> わらべ日洋　　東証Ｐ 　　15.2　　3305　 ２６年２月期業績予想及び配当予想を上方修正
49. <2092> 農中仏債７Ｈ　東証Ｅ 　　15.1　　5496　
50. <3798> ＵＬＳグルプ　東証Ｓ 　　14.6 　　841　 仮想通貨関連

株探ニュース