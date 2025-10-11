9日のブルワーズとの地区シリーズ第4戦に勝利して2勝2敗とし、逆王手をかけたカブスを率いるクレイグ・カウンセル監督（55）が10日（日本時間11日）、11日（同12日）の第5戦を前にオンラインで取材対応。今永昇太投手（32）の先発登板が有力視される第5戦の先発投手については明言を避けたが、全員野球でドジャースが待ち受けるリーグ優勝決定シリーズに進むことを誓った。

指揮官は会見の冒頭で第5戦の先発について問われると「まだ決まっていない」とコメント。第2戦に先発して2回2/3を5安打4失点で降板した今永の前回登板の不調が先発投手の選定に影響しているかを問われると「この試合では（第4戦で先発した）ボイドを除いて全員が出場可能だ。全員が準備できている。月並みな言い方だが、11人の投手で27アウトを取る。それが我々のアプローチになる。これまでの試合でも使ってきたブルペン重視の方法が必要になるだろう。先発5人以外の投手から、半分のアウトを取る必要がある。それが我々の考え方だ」と説明した。

相手の投手起用についても予想。「彼らも我々と同じ考え方だと思う。何人かは登板過多で使えないかもしれないが、ミジオロウスキー、ウリベ、ケーニッグ、メギル、このあたりは確実に出てくるだろうね。彼らの主力だ。その他の投手も、おそらく全員が使える状態だろう。こういう試合では多くの投手が登板する。我々の仕事は、その投手たちにとって嫌な状況をつくり出し、相手の計画を崩すことだ」と語った。

攻撃陣は地区シリーズ初戦から初回にブッシュ、鈴木、ブッシュ、ハップと4戦全てで初回に本塁打をマーク。これはポストシーズン史上初の初回4戦連続弾の快挙となった。指揮官は「確かに、このシリーズのように初回表に集中して注目するのは珍しい。これまでの試合全てがそうだった。たぶん、結果がそうさせているのだろう。初回表が非常に大きな意味を持つ回になっていると思う。このシリーズでは、全得点の60％近くが初回に集中している気がする。正確な数字は分からないが、それだけ重要ということ。昨日も言ったが、マット・ボイドの初回表のピッチングは極めて重要だった。特にイエリチに四球を出した後、そこから抑えたのは大きかった。チームに自信を与える内容だった」と今シリーズの初回の攻防を振り返った。

勝ち抜けばリーグ優勝決定シリーズはドジャースの本拠で第1戦が開幕する。ロサンゼルス行きの準備はしているかと問われると「ミルウォーキーの後はロサンゼルスに向かう予定だから、準備は必要だ。もちろん、準備している」と突破を誓っていた。