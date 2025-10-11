真剣交際であるとわかるはず。男性が本命だけにする「特別行動」
男性は恋に真剣になると、本命の女性に対する行動が変わっていくもの。
そこで今回は、男性が本命だけにする「特別行動」を紹介します。
女性のことを時には本気で叱るようになる
真剣交際となると男性は女性に対して日頃から優しさや思いやりを示すようになるもの。
そして、「彼女のために」という気持ちから、親切心に溢れた言動を見せてくれるでしょう。
でも、その中で「彼女のために」という思いから、時には女性のミスや短所を改善するよう、本気で叱ったり諭してきたりすることも。
２人の将来について真剣に話題にする
真剣交際となると、男性は２人の将来について真剣に話題にするようになっていきます。
自分の思い描いているイメージを語ってきたり、女性の方がどのようにイメージしているのかを質問してきたりなど、２人で進むべき方向性を定めようとしてくるでしょう。
また、それと同時にお互いの家族や友人などに対して２人の交際をオープンにしようともするはず。
これもまた「君との将来を真剣に考えている」というサインであり、周囲に将来を見据えて交際していることをアピールするのです。
男性は恋に真剣になると今回紹介した行動をほぼ必ずするようになるので、ぜひ男性の本気度を確認する際の指標にしてみてくださいね。
