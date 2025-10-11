¾ÂÄÅ¿Æ»Ò»àË´¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï Èï¹ð¤ÎÃË¤ËÄ¨Ìò7Ç¯µá·º¡Ö¿È¾¡¼ê¤Ç¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤ÊÆ°µ¡¤Ë¼àÎÌ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×È½·è¤Ï11·î13Æü¡ÊÀÅ²¬¡¦¾ÂÄÅ»Ô¡Ë
2024Ç¯1·î¡¢ÀÅ²¬Ž¥¾ÂÄÅ»Ô¤Ç¤´¤ß½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Æ»Ò2¿Í¤ò¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¾×ÆÍ¤·¡¢»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤ÈÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¡Ê¤Ò¤Æ¨¤²¡Ë¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¡Ê87¡Ë¤Î¸øÈ½¤¬10Æü¡¢ÀÅ²¬ÃÏºÛ¾ÂÄÅ»ÙÉô¤Ç³«¤«¤ì¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÄ¨Ìò7Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾ÂÄÅ»Ô¤Ë½»¤àÃË¡Ê87¡Ë¤Ï2024Ç¯1·î¡¢¾ÂÄÅ»Ô¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯²ÙÂæ¤Îº¸Â¦¥Ñ¥Í¥ë¤Î»Ü¾û¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢³«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Á¥§ー¥ó¤Ç¸ÇÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÁö¹ÔÃæ¤Ë³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢¤´¤ß½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Æ»Ò2¿Í¤ò¤Ò¤Æ¨¤²¤·»àË´¤µ¤»¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï¡Ö¿Í¤ò»à½ý¤µ¤»¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤ÎÈ¯³Ð¤ò¶²¤ì¤Æ¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢¿È¾¡¼ê¤Ç¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤ÊÆ°µ¡¤Ë¼àÎÌ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£Ä¨Ìò7Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤Ï11·î13Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
