ÀÅ²¬ÃÏºÛ¾ÂÄÅ»ÙÉô¡Ê10Æü¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

2024Ç¯1·î¡¢ÀÅ²¬Ž¥¾ÂÄÅ»Ô¤Ç¤´¤ß½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Æ»Ò2¿Í¤ò¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¾×ÆÍ¤·¡¢»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤ÈÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¡Ê¤Ò¤­Æ¨¤²¡Ë¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¡Ê87¡Ë¤Î¸øÈ½¤¬10Æü¡¢ÀÅ²¬ÃÏºÛ¾ÂÄÅ»ÙÉô¤Ç³«¤«¤ì¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÄ¨Ìò7Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£

µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾ÂÄÅ»Ô¤Ë½»¤àÃË¡Ê87¡Ë¤Ï2024Ç¯1·î¡¢¾ÂÄÅ»Ô¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯²ÙÂæ¤Îº¸Â¦¥Ñ¥Í¥ë¤Î»Ü¾û¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢³«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Á¥§ー¥ó¤Ç¸ÇÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÁö¹ÔÃæ¤Ë³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢¤´¤ß½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Æ»Ò2¿Í¤ò¤Ò¤­Æ¨¤²¤·»àË´¤µ¤»¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

10Æü¤Î¸øÈ½¤ÇÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢ÃË¤¬2¿Í¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁè¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢2¿Í¤È¾×ÆÍ¤·¤¿»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢2¿Í¤òµß½õ¤¹¤ëµß¸îµÁÌ³°ãÈ¿¤Ë¤Ï¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤ÏÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤­¤ÎÈ½·è¤¬ÁêÅö¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£

°ìÊý¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï¡Ö¿Í¤ò»à½ý¤µ¤»¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤ÎÈ¯³Ð¤ò¶²¤ì¤Æ¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢¿È¾¡¼ê¤Ç¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤ÊÆ°µ¡¤Ë¼àÎÌ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£Ä¨Ìò7Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£

È½·è¤Ï11·î13Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£