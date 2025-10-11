「広島秋季練習」（１０日、マツダスタジアム）

広島の末包昇大外野手（２９）が１０日、マツダスタジアムで始まった秋季練習に参加。新井監督が８日のオーナー報告時に言及した「エースと４番」の育成について反応し、悔しさをにじませつつ、４番定着への強いこだわりを見せた。

今季はチーム最多となる６３試合で４番起用された。シーズン序盤は勝負強い打撃が光るも、後半戦は失速気味で最終的に１２３試合に出場して打率・２４３、１１本塁打６２打点で終了。終盤戦はベンチスタートや５番起用が増えた。

「今年に関しては４番での出場試合数も多かった。でもコロッと代えられるレベルだった。そこに関しては悔しさしかないし、絶対に見返してやるという気持ちがある」

新井監督は８日のオーナー報告時、「エースと４番、本当にこれは大切だなと感じた」と発言した。今はまた４番を奪い取りに行かないといけない立場。「情けない」という思いを抱えながらも「４番の方がやりがいがある。来年、譲りたくないなという思いがある」と闘志を燃やした。

チームとして今秋は状況に応じたケース打撃を徹底していく方針だが、自身は長打を求められていると自覚する。「６０％の力で１００％の力を出せるように」と１０月からピラティスを始めた。試行錯誤の取り組みが実を結ぶまで、オフも動き続ける。