ターキッシュ・エアラインズは、イスタンブール〜ポートスーダン線を9月17日に開設した。

当初は水・金曜の週2往復で、9月29日からは月曜を追加した週3往復を運航する。運航期間は2026年3月31日までを予定している。機材はボーイング737型機を使用する。所要時間はイスタンブール発が4時間5分、ポートスーダン発が4時間。

ポートスーダンは、スーダン最大の港湾都市。石油や農産物、天然資源の輸出拠点であるほか、伝統的な市場や歴史的建造物、マリンツーリズムなどの観光資源がある。これにより、アフリカの就航都市は63都市に拡大した。

■ダイヤ

TK510 イスタンブール（08：00）〜ポートスーダン（11：05）／水・金（9月17日〜28日）

TK510 イスタンブール（02：35）〜ポートスーダン（05：40）／月・水・金（9月29日〜）

TK511 ポートスーダン（16：05）〜イスタンブール（21：05）／水・金（9月17日〜28日）

TK511 ポートスーダン（06：35）〜イスタンブール（11：35）／月・水・金（9月29日〜）