65歳からの年収は420万円です。68歳まで厚生年金を払いつつ働いた場合、年金はどれくらい増えますか
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、68歳まで年金をもらいながら働いた場合、年金はいくら増えるのかについてです。
概算となりますが、以下のように計算すると3年間で増える老齢厚生年金額が分かります。
▼老齢厚生年金受給額の計算
【a：平成15年3月以前の加入期間】
平均標準報酬月額×7.125／1000×平成15年3月までの加入期間の月数
【b：平成15年4月以降の加入期間】
平均標準報酬額×5.481／1000×平成15年4月以降の加入期間の月数
（※昭和21年4月1日以前生まれの人については、給付乗率が異なります）
相談者が3年間（36カ月）、平均月収35万円で厚生年金に加入した場合、老齢厚生年金がどれくらい増えるのか計算をしてみます。
【b：平成15年4月以降の加入期間】の計算式を用います（平均標準報酬額を35万円として試算）。
35万円×5.481／1000×36カ月≒6万9060円
したがって、平均月収35万円で厚生年金に3年間加入して働くと、年額6万9060円、老齢厚生年金が増えることになります（経過的加算は考慮しません）。
ただし、60歳以降、厚生年金に加入して働きながら、老齢厚生年金（特別支給の老齢厚生年金含む）を受け取る場合、総報酬月額相当額（おおよその給与収入など）と、基本月額（老齢厚生年金の報酬比例部分の月額）の合計金額が支給停止基準額51万円（令和7年度）を超えると、在職老齢年金制度により、老齢厚生年金の全額もしくは一部が支給停止されます。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
