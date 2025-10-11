「奇跡のコラボw」ユージ、“機関車すぎる”名前の幼少期ショット公開。息子に“そっくり”「遺伝子だわ!!」
タレントのユージさんは10月10日、自身のInstagramを更新。幼少期の写真と、子どもの写真を公開し、注目を集めました。
【写真】ユージのかわいい幼少期フォト
コメント欄には、「可愛くて、かしこそうです」「似てますねぇ〜」「奇跡のコラボw」「京都鉄道博物館に行ったらトーマスいてユージさん思い出しました」「美形列車」「遺伝子だわ!!」「そっくりですねぇ」など、温かい声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
【写真】ユージのかわいい幼少期フォト
「可愛くて、かしこそうです」ユージさんは「初代饅頭と二代目饅頭」とつづり、2枚の写真を投稿しています。1枚目には卒業アルバムの幼少期のユージさん、2枚目には子どもの姿が写っています。1枚目について「僕が5歳の時です。にしても名前がトーマスゴードンは機関車すぎるだろ」とコメントし、笑いを誘いました。「トーマス」も「ゴードン」も幼児向け番組『きかんしゃトーマス』のキャラクターとして知られています。
2日の投稿では？ユージさんは2日にもInstagramを更新。「車が大好き過ぎて外の景色より運転の仕方を覚えようとする」とコメントし、車の助手席に座る子どもの写真を投稿しています。車好きなユージさんの影響を受けているのかもしれません。
(文:勝野 里砂)