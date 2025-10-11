¤Ê¤¼¿·ÊÆ¤¬¤Ç¤¤Æ¤âŽ¢¥³¥á¤ÎÃÍÃÊŽ£¤Ï²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡ÄJA¥Ð¥ó¥¯¤¬Êú¤¨¤ëŽ¢ÍÂÃù¶â100Ãû±ßŽ£¤ÈÊÆ²Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë´Ø·¸
¢£ÇÀ¶¨²þ³×¤Î¥¢¥á¥ê¥«±¢ËÅÀâ
¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤¬¹âÆ¤·¡¢JAÇÀ¶¨¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¤Î¶¡µë¡ÊÀ¸»º¡Ë¤¬Á°Ç¯¤è¤ê50Ëü¥È¥ó¤âÁý¤¨ÊÆ²Á¤Ï²¼¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢JAÇÀ¶¨¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÇ¯¤Ç¤Ï¸¼ÊÆ60¥¥í¥°¥é¥àÅö¤¿¤ê1Ëü2000±ß¤À¤Ã¤¿ÇÀ²È¤Ø¤Î³µ»»¶â¡Ê²¾ÅÏ¶â¡Ë¤ò2.5ÇÜ¤ÎÌó3Ëü±ß¤Ë¡¢Á°Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤âÇÜ¶á¤¯°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤À¤È¾ÃÈñ¼Ô¤¬Ê§¤¦²Á³Ê¤ÏÀºÊÆ5¥¥í¥°¥é¥àÅö¤¿¤ê5000±ß¤òÄ¶¤¨¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£ºòÇ¯½é¤á¤Ë¤Ï2000±ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È°Û¾ï¤Ê¹âÆ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢JAÇÀ¶¨¤¬ÆÈÀêÅª¤Ê»Ô¾ì»ÙÇÛÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ì¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
JAÇÀ¶¨¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬°ÂÇÜÀ¯¸¢¤ª¤è¤Ó¿ôÇ¯Á°¤Ë¾®Àô¼«Ì±ÅÞÇÀÎÓÉô²ñÄ¹¤¬¹Ô¤ª¤¦¤È¤·¤¿¡ÖÇÀ¶¨²þ³×¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£JAÇÀ¶¨·Ï¤ÎÇÀ¶È·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Ï¡¢ÇÀ¶¨²þ³×¤ÎËÜ´Ý¤Ï¡¢
¡ ÇÀÎÓÃæ¶â¤ÎÃù¶â¤Î100Ãû±ß¤ÈÁ´¶¦Ï¢¤Î¶¦ºÑ¤Î55Ãû±ß¤Î±¿ÍÑ»ñ¶â¤ò³°»ñ¤Ëº¹¤·½Ð¤·¡¢
¢ ÆüËÜ¤ÎÇÀ»ºÊªÎ®ÄÌ¤ÎÍ×¤ÎÁ´ÇÀ¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¹òÊª¾¦¼Ò¤Ëº¹¤·½Ð¤·¡¢
£ ÆÈ¶ØË¡¤Î¡Ö°ãË¡¡×Å¬ÍÑ¤ÇÇÀ¶¨¤ÎÇÀ»ºÊª¤Î¶¦ÈÎ¤È»ñºà¤Î¶¦Æ±¹ØÆþ¤òÄÙ¤¹¤³¤È¤À
¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³°»ñ¤È¤Ï¥¢¥á¥ê¥«´ë¶È¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¹òÊª¾¦¼Ò¤È¤Ï¥«¡¼¥®¥ë¤Ê¤É¤ò»Ø¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡¢ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¢£¡ÖÍ¹À¯Ì±±Ä²½¤Î¥¢¥á¥ê¥«±¢ËÅÀâ¡×¤ÈÆ±¤¸
¤³¤ì¤ÏÍ¹À¯Ì±±Ä²½¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤¿¤á¥¢¥á¥ê¥«¤¬350Ãû±ß¤ÎÍ¹Ãù¡¦´ÊÊÝ»ñ¶â¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ò¤Ê¤¾¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢Í¹À¯Ì±±Ä²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼çÄ¥¤âº¬ËÜ¤Î¤È¤³¤í¤Ç´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²¾¤Ë¡¢Í¹À¯¤âJAÇÀ¶¨¤â¡¢»°É©UFG¶ä¹Ô¤ä¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Î¤è¤¦¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤µ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«´ë¶È¤¬¤³¤ì¤é¤Î¶ä¹Ô¤Î³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤··Ð±Ä¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¸Ä¿Í¤äË¡¿Í¤¬½êÍ¸¢¤ò»ý¤ÄÍÂ¶â¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢·ºË¡Åª¤Ë¤ÏÀàÅð¤Þ¤¿¤Ï²£ÎÎ¡¦ÇØÇ¤¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ì±Ë¡Åª¤Ë¤ÏÉÔË¡¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ëÂ»³²Çå½þÀÁµá¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¸Ä¿Í¤äË¡¿Í¤ÏÉÝ¤¯¤ÆÆüËÜ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë³°»ñ·Ï¶ä¹Ô¤ËÍÂ¶â¤·¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¢£³°»ñ·Ï´ë¶È¤Ë·Ð±Ä¸¢¤ò°®¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¾¯¤·¤Þ¤È¤â¤ÊµÄÏÀ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«´ë¶È¤¬Í¹À¯¤Î³ô¼°¤ÎÂçÉôÊ¬¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ·Ð±Ä¸¢¤ò°®¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍø±×¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢µð³Û¤ÎÍÂ¶âÎÌ¤ò»ý¤Ä»°É©UFG¶ä¹Ô¤ä¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤â³ô¼°²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢³°»ñ·Ï´ë¶È¤Ë¤è¤ë³ô¼°¡¦·Ð±Ä¸¢¤Î¼èÆÀ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³ô¼°¤Î20¡óÄ¶¤òÊÝÍ¤¹¤ë¾ì¹ç¡Ê¼çÍ×³ô¼ç¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¶âÍ»Ä£Ä¹´±¤ÎÇ§²Ä¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢³ô¼°¤Î50¡óÄ¶¤òÊÝÍ¤¹¤ë¾ì¹ç¡Ê»ÙÇÛ³ô¼ç¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¶âÍ»Ä£Ä¹´±¤Ï¶ä¹Ô·Ð±Ä¤Î·òÁ´À°Ý»ý¤Î¤¿¤á´ÆÆÄ¾åÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶ä¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³°»ñ¤ò´Þ¤áÂç³ô¼ç¤Ë¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¬À©¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤â¤½¤â¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¼°¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
ÃùÃß¤«¤éÅê»ñ¤È¤¤¤¦NISA¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¸Ä¿Í¤âÍø±×¤Î¹â¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤Î³ô¼°¤äÅê»ñ¿®Â÷¤Ç»ñ»º±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆüËÜ¤Î¸Ä¿Í¤äË¡¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¡£Åê»ñ¤·¤¿¶ä¹Ô¤¬Íø±×¤ò¾å¤²¤ì¤Ð¡¢ÍÂ¶â¼Ô¤Ë¤Ï¶âÍø¤Î¾å¾º¤È¤¤¤¦Íø±×¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£JA¥Ð¥ó¥¯¤Î·Ð±Ä¸¢¤ò³°»ñ¤¬°®¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½
Í¹À¯Ì±±Ä²½¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¼çÄ¥¤Ï¡¢JAÇÀ¶¨¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
º¬ËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢JA¥Ð¥ó¥¯¤ÏÇÀ¶¨¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÁ´¹ñÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ëÇÀÎÓÃæ¶â¤ÏJAÇÀ¶¨¤ò²ñ°÷¡¦½Ð»ñ¼Ô¤È¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Ç³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£JAÇÀ¶¨¤ò³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ò²ñ¼ÒË¡¤Ë´ð¤Å¤¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢Ë¡Åª¤ËÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£²ñ¼Ò¤Ç¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢³°»ñ·Ï¶ä¹Ô¤¬³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ·Ð±Ä¸¢¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¹¤éÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£JA¥Ð¥ó¥¯¤Î108Ãû±ß¤ÎÍÂ¶â¤ÎÌó7³ä¤Ï¡¢ÇÀÎÓÃæ¶â¤¬¤ï¤¬¹ñºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÇÊÆ¹ñºÄÅù¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´û¤Ë¤ï¤¬JA¥Ð¥ó¥¯¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¤·¤ÆÆ±¹ñ·ÐºÑ¤ËÂç¤¤¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÇÀ¶¨²þ³×¤òÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¹¤é¤Ê¤¤¡£
JAÇÀ¶¨·Ï¤ÎÇÀ¶È·ÐºÑ³Ø¼Ô¤¬¡¢¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤äJAÇÀ¶¨¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¾å¤Þ¤¿¤Ï¼ÂÂÖ¾å¤Î¥Õ¥¡¥¯¥Ä¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼çÄ¥¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´ñÌ¯¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ì¤¬JAÇÀ¶¨·Ï¤Î»ïÌÌ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢JAÇÀ¶¨¼«ÂÎ¤¬¤³¤ì¤òÍÆÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤¿´ñ²ø¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£JA¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀµ¤·¤¤µÄÏÀ
ÇÀ¶È¤ÎÀ¸»º³Û¤Ï9Ãû±ß¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢JA¥Ð¥ó¥¯¤ÎÍÂ¶âÎÌ¤Ï100Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¡£ÍÂ¶â¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï·ó¶ÈÇÀ²È¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó½êÆÀ¤ÈÇÀÃÏ¤òÂðÃÏÅù¤ËÅ¾ÍÑ¤·¤ÆÆÀ¤¿ËÄÂç¤Ê»ñ¶â¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÇÀ³°¤Î³èÆ°¤«¤é¤Î»ñ¶â¤Ç¡¢ÇÀ¶È¤«¤é¤Î»ñ¶â¤Ï¤ï¤º¤«¤À¡£JAÇÀ¶¨¤¬¸ºÈ¿¡¦¹âÊÆ²ÁÀ¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¯ËÜÍè¤Ï¥³¥áÇÀ¶È¤«¤éÂà½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î·ó¶ÈÇÀ²È¤òÁÈ¹ç°÷¤È¤·¤Æ°Ý»ý¤·¡¢¤½¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó½êÆÀ¤òÍÂ¶â¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢Í»»ñÀè¤âÇÀ¶È¤Ø¤Ï1¡Á2¡ó¤Ë²á¤®¤º¡¢½ÚÁÈ¹ç°÷¡ÊÇÀ²È¤Ç¤Ê¤¤ÁÈ¹ç°÷¤È¤¤¤¦ÇÀ¶¨ÆÃ¼ì¤ÊÁÈ¹ç°÷À©ÅÙ¡Ë¤Ø¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤ä¸µÇÀ²È¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È·úÀß»ñ¶âÅù¤Ë3³ä¡¢»Ä¤ê¤Î7³ä¤ò¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ï¤äJA¥Ð¥ó¥¯¤ÏÇÀ¶È·Ï¤Î¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍÂ¶â¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤è¤ê¡¢ËÜÍè¤ÎÇÀ¶È¶ä¹Ô¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤êÊý¤òµÄÏÀ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡Àµ¤·¤¤µÄÏÀ¤ÎÊý¸þ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÎÃ¦ÇÀ¶ÈÅª¤ÊJA¥Ð¥ó¥¯¤äÇÀÎÓÃæ¶â¤ÏÇÀ¶¨¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿ÄÌ¾ï¤Î¶ä¹Ô¤È¤·¡¢ÇÀ¶È¤Î¤¿¤á¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï¤³¤ì¤È¤ÏÊÌ¤ËÁÏÀß¤¹¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£JAÇÀ¶¨¤«¤é¶âÍ»ÉôÌç¤òÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ð¡¢JAÇÀ¶¨¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸ºÈ¿¡¦¹âÊÆ²ÁÀ¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¢£Í¹À¯Ì±±Ä²½¤ÇÆüËÜ¤ÏÂ»¤ò¤·¤¿¤Î¤«
¤³¤ì¤Þ¤ÇÍ¹À¯Ì±±Ä²½¤Ø¤ÎÈ¿ÏÀ¤¬¼çÄ¥¤·¤¿¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ï¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤¬¡ÖÀ¯ÉÜ¤Î¿®ÍÑ¤¬ÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¤«¤ó¤ÝÀ¸Ì¿¤¬Ì±´Ö¤È¶¥¹ç¤¹¤ëÊÝ¸±¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤ÏÌ±¶È°µÇ÷¤Ç¤¢¤ê¡¢³°¹ñ´ë¶È¤Î»²Æþ¤òË¸¤²¤ëÈó´ØÀÇ¾ãÊÉ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÆüËÜÍ¹À¯»Ò²ñ¼Ò¤Î¤«¤ó¤ÝÀ¸Ì¿¤Ë¥¢¥Õ¥é¥Ã¥¯¤Î¤¬¤óÊÝ¸±¤òÇä¤é¤»¤ë¾ùÊâ¤ò¹Ô¤ï¤µ¤ì¤¿¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¯¤é¤¤¤À¤í¤¦¡£
ÆüËÜÍ¹À¯¤ÎÅê»ñ¤Ï¼ºÇÔÂ³¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÊªÎ®Âç¼ê´ë¶È¥È¡¼¥ë¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ò2015Ç¯¡¢6200²¯±ß¤È¤¤¤¦µð³Û¤òµò½Ð¤·¤ÆÇã¼ý¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Çã¼ý¤Î2Ç¯¸å¤Î2017Ç¯3·î´ü¤ËÌó4000²¯±ß¤Î¸ºÂ»Â»¼º¤ò·×¾å¤·¡¢2021Ç¯3·î´ü¤Ë¤Ï¥È¡¼¥ë¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÉÔºÎ»»»ö¶È¤ÎÇäµÑ¤ËÈ¼¤¤¡¢674²¯±ß¤ÎÆÃÊÌÂ»¼º¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Í¹À¯Ì±±Ä²½È¿ÂÐÏÀ¼Ô¤«¤éÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¢¥Õ¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ø¤Î½Ð»ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ2025Ç¯3·î¤«¤é»ýÊ¬Ë¡¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤¬ÆüËÜÍ¹À¯¤Î1Àé²¯±ßÄ¶¤ÎÁý±×¤Î3Ê¬¤Î2¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£¤äÆüËÜÍ¹À¯¤Î¼ý±×¤Ï¥¢¥Õ¥é¥Ã¥¯Íê¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ËÎ¬Ã¥¤µ¤ì¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£Á´ÇÀ¤ÎµðÂç¹òÊªÍ¢½Ð»ÜÀß¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤
¶âÍ»°Ê³°¤ÎJAÇÀ¶¨¤Ë´Ø¤¹¤ë¼çÄ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤è¤¦¡£
JAÁ´ÇÀ¡ÊÇÀ¶ÈÉôÌç¤ÎÁ´¹ñÁÈ¿¥¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥«¡¼¥®¥ë¤¬ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤ËÁ´ÇÀ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëµðÂç¹òÊªÍ¢½Ð»ÜÀß¤À¤È¸À¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñÆâÇÀ¶È¤Î¤¿¤á¤ÎÁÈ¿¥¤À¤Ã¤¿JAÁ´ÇÀ¤¬¥¢¥á¥ê¥«»ºÇÀ»ºÊª¤ÎÆüËÜ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð³ÈÂç¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ÜÀß¤Ï¤È¤Ã¤È¤È¥«¡¼¥®¥ë¤Ë¾ùÅÏ¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©
Æ±¤¸ÏÀ¼Ô¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾®Çþ¶È³¦¤¬¥³¥á¤Î¾ÃÈñ¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËÆ±¤¸¤³¤È¤òJAÁ´ÇÀ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¤ò²¼¤²¤¿¤Î¤ÏJAÇÀ¶¨¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£JA¤Ï¡ÖÆÈ¶ØÅ¬ÍÑ½ü³°¡×¤ÏÀµ¤·¤¤¤Î¤«
¤Þ¤¿¡¢ÆÈ¶ØË¡¤Î¡Ö°ãË¡¡×Å¬ÍÑ¤ÇÇÀ¶¨¤ÎÇÀ»ºÊª¤Î¶¦ÈÎ¤È»ñºà¤Î¶¦Æ±¹ØÆþ¤òÄÙ¤¹¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºßJAÇÀ¶¨¤Ï¥«¥ë¥Æ¥ë¤Ê¤ÉÆÈ¶ØË¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò½ü³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢½ÚÁÈ¹ç°÷À©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÍè¤Ê¤éJAÇÀ¶¨¤ÏÆÈ¶ØË¡¤ÎÅ¬ÍÑ½ü³°¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Ë¡¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÇÀ¶¨Ë¡¤ËÆÃÊÌ¤Êµ¬Äê¤òÀß¤±¡¢JAÇÀ¶¨¤òÆÈ¶ØË¡¤ÎÅ¬ÍÑ½ü³°µ¬Äê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤â¤Î¤È¡Ö¤ß¤Ê¤¹¡×¤³¤È¤ÇµßºÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£JAÇÀ¶¨¤ËÆÈ¶ØË¡¤ÎÅ¬ÍÑ½ü³°µ¬Äê¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢ËÜÍè¹çË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
JAÇÀ¶¨¤Ï¡¢¥³¥á¤Ç5³ä¡¢ÈîÎÁ¤Ç8³ä¡¢ÇÀÌô¤äµ¡³£¤Ç6³ä¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ä¥¬¥ê¥Ð¡¼´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ËÆÈ¶ØË¡¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¡©¡¡º£²ó¥³¥á¤Î³µ»»¶â¤òÄß¤ê¾å¤²¾ÃÈñ¼Ô¤ËÂ¿Âç¤ÎÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÈîÎÁÅù¤ÎÇÀ¶È»ñºà¤Ï¡¢¸¶ÎÁ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î²Á³Ê¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇÜ¤â¤¹¤ë¡£ÆÈÀêÎÏ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÇÀ²È¤Ë¹â¤¤»ñºà²Á³Ê¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥³¥¹¥È°Õ¼±¤Î¹â¤¤¼ç¶ÈÇÀ²È¤Ï¡¢ÇÀ¶È»ñºà¤òÇÀ¶¨¤«¤éÇã¤ï¤Ê¤¤¡£Âç¤¤ÊÇÀ²È¤Ï´Ú¹ñ¤«¤éÈîÎÁ¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊý¤¬JAÇÀ¶¨¤«¤éÇã¤¦¤è¤ê3³ä¤â°Â¤¤¤«¤é¤À¡£
¢£JAÇÀ¶¨¤Ï¡ÖÇÀ²È¤¤¤¸¤á¡×¤ò¤ä¤á¤è
ËÜ¶È¤¬¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î·ó¶ÈÇÀ²È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÇÇÀ»ºÊª¤ÎÈÎÏ©¤ò³«Âó¤·¤¿¤ê¡¢°Â¤¤ÇÀ¶È»ñºà¤òÇã¤ª¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£JAÇÀ¶¨¤Ë¡È¤ª¤ó¤Ö¤Ë¤À¤Ã¤³¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÎíºÙ¤ÊÇÀ²È¤¬JAÇÀ¶¨¤«¤é¹â¤¤ÇÀ¶È»ñºà¤òÇã¤Ã¤ÆÇÀ»ºÊª²Á³Ê¤ò¹â¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£JAÇÀ¶¨¤Î¶âÍ»»ö¶È¤ò²þ³×¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¥³¥á¤Ê¤É¤ÎÇÀ»ºÊª¤ò°Â¤¯ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
ÆÈ¶ØË¡¤ÎÁ´¤Æ¤¬Å¬ÍÑ½ü³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥«¥ë¥Æ¥ëµ¬Äê¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Í¥±ÛÅª¤ÊÃÏ°Ì¤òÍøÍÑ¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ê¤É¡ÖÉÔ¸øÀµ¤Ê¼è°úÊýË¡¡×¤ò¶Ø»ß¤·¤¿µ¬Äê¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
ÇÀ²È¤¬JAÇÀ¶¨¤òÄÌ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¥³¥á¤òÈÎÇä¤·¤¿¤êÈîÎÁÅù¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢JAÇÀ¶¨¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÇÀ²È¤ËÍ»»ñ¤·¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤âJAÇÀ¶¨¤Ë¤è¤ëÇÀ²È¥¤¥¸¥á¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ÏÆÈ¶ØË¡¾å¤Î¡ÖÉÔ¸øÀµ¤Ê¼è°úÊýË¡¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤«¤é¤¿¤Ó¤¿¤Ó°ãÈ¿¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
É®¼Ô¤¬ÇÀ¿å¾Ê¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¼ã¤¤¤³¤í¡¢¾å»Ê¤Î²ÝÄ¹¤Ë¡Ö·¯¤ÏÇÀ¶¨¤¬ÇÀ²È¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¢¤¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£JAÇÀ¶¨¤ÏÇÀ²È¤Î¤¿¤á¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÇÀ¶¨²þ³×¤ÏÅöÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¢£JAÇÀ¶¨¤òÇÀ²È¤Î¤¿¤á¤ÎÁÈ¿¥¤ËÌá¤»
ºÇ¸å¤ËÉ®¼Ô¤¬¹Í¤¨¤ëJA²þ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¤¤¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÇÀ¶È¤«¤é¿®ÍÑ¡Ê¶ä¹Ô¡Ë¡¦¶¦ºÑ¡ÊÊÝ¸±¡Ë¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¡ÈÁí¹çÇÀ¶¨¡É¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤¿JAÇÀ¶¨¤Î²òÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡£ÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çË¡¡¢¿å»º¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çË¡¡¢¾ÃÈñÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çË¡¡¢Ãæ¾®´ë¶ÈÅù¶¨Æ±ÁÈ¹çË¡¤Î4¤Ä¤Î¶¨Æ±ÁÈ¹çË¡¤òÁ´¤ÆÇÑ»ß¤·¤Æ¡¢¶¦ÄÌ¤Î°ìÈÌ¶¨Æ±ÁÈ¹çË¡¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
ÇÀ¶¨Ë¡¤ÎÁ°¿È¤Î»º¶ÈÁÈ¹çË¡¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¿·¤·¤¤¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ë¤Ï¡¢¶âÍ»»ö¶È¤ò·óÌ³¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¡£ÇÀ¶È¶âÍ»¤Î¤¿¤á¤Î¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤¬É¬Í×¤Ê¤é¡¢º£¤ÎJAÇÀ¶¨¤«¤é¶âÍ»ÉôÌç¤òÆÈÎ©¤µ¤»¡¢°ìÈÌ¶¨Æ±ÁÈ¹çË¡¤Î²¼¤Ç¡¢ÇÀ¶È¿®ÍÑ¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤òºî¤ì¤Ð¤è¤¤¡£¿®ÍÑÁÈ¹çÅù¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢½ÚÁÈ¹ç°÷¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤¬É¬Í×¤Ê¤é¡¢ÃÏ°è¿®ÍÑ¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤òºî¤ì¤Ð¤è¤¤¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎíºÙ¤Ê·ó¶ÈÇÀ²È¤ò²¹Â¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸ºÈ¿¡¦¹âÊÆ²Á¤òÂ³¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤Ï²¼¤¬¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¶ì¤·¤à¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
----------
»³²¼ °ì¿Î¡Ê¤ä¤Þ¤·¤¿¡¦¤«¤º¤Ò¤È¡Ë
¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¸¦µæ¼ç´´
1955Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£77Ç¯ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÇÀÎÓ¾ÊÆþ¾Ê¡£82Ç¯¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¤Ë¤Æ±þÍÑ·ÐºÑ³Ø½¤»Î¡¢¹ÔÀ¯³Ø½¤»Î¡£2005Ç¯ÅìµþÂç³ØÇÀ³ØÇî»Î¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¥¬¥Ã¥È¼¼Ä¹¡¢²¤½£Ï¢¹çÆüËÜÀ¯ÉÜÂåÉ½Éô»²»ö´±¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾ÊÃÏ°è¿¶¶½²ÝÄ¹¡¢ÇÀÂ¼¿¶¶½¶ÉÀ°È÷ÉôÄ¹¡¢Æ±¶É¼¡Ä¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£08Ç¯ÇÀÎÓ¿å»º¾ÊÂà¿¦¡£Æ±Ç¯·ÐºÑ»º¶È¸¦µæ½ê¾åÀÊ¸¦µæ°÷¡¢2010Ç¯¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¸¦µæ¼ç´´¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥Ð¥¿¡¼¤¬Çã¤¨¤Ê¤¤ÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÇÀ¶¨¤ÎÂçºá¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÇÀ¶È¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤Î·ÐºÑ³Ø¡Ù¡Ø¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¿©¤ÈÇÀ¡×¤Î¼ø¶È¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¤¬µ²¤¨¤ë¡ª À¤³¦¿©ÎÁ´íµ¡¤Î¿¿¼Â¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¸¦µæ ½±¤¤Íè¤ë¿©ÎÁÅÓÀä¤Ë¤É¤¦È÷¤¨¤ë¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£¶á´©¤Ë¡Ø¥³¥á¹âÆ¤Î¿¼ÁØ JAÇÀ¶¨¤Î°µÎÏ¤Ë¶þ¤·¤¿¸ºÈ¿¤ÎÂçºá¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¿·½ñ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¸¦µæ¼ç´´ »³²¼ °ì¿Î¡Ë