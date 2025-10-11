公明党が26年続いた自民党との連立を離脱するという大きな決断に至りました。これを受け、野党の動きも活発になっていて、高市総裁以外が首相になる可能性も出てきています。

■高市総裁「一方的に伝えられた」

日本の政治が大きく揺らいだ一日となりました。



10日午後8時ごろ、記者団にあいさつをして、車に乗り込む自民党の高市総裁。この少し前、自民党の幹部が緊急で集まり、今後どう対応していくか協議したといいます。



事が動いたのは午後2時前。カメラに笑顔を向ける自民党の高市総裁と公明党の斉藤代表。この後、1時間半に及ぶ会談が行われました。そこで公明党が伝えたのが…

公明党 斉藤鉄夫代表

「自公連立政権については、いったん白紙。これまでの関係に区切りをつけることとしたい」



連立からの離脱です。その理由について、斉藤代表は…



公明党 斉藤鉄夫代表

「政治とカネに対する取り組みは公明党の一丁目一番地。『クリーンな政治』を党是とする我が党として断行するべきもの。自民党の回答は『基本的にはこれから検討する』。まことに不十分なもの。極めて残念」



公明党が連立継続にあたって懸念を伝えていたのが…



（1）政治とカネの問題

（2）外国人政策

（3）靖国参拝などの歴史認識



このなかで折り合いがつかなかったのが「政治とカネの問題」。公明党側は、自民党の態度が「まことに不十分」と厳しく批判しました。

公明党 斉藤鉄夫代表

「自民党さんはいつも検討する、検討する、検討する」

さらに、会談中の高市総裁について…。

公明党 斉藤鉄夫代表

「この政治とカネの問題について、これから権限を持って改革していく、私は改革の精神は誰よりも負けないと、だから検討の時間をほしいと。このように何回も、何回も、何回も、何回もおっしゃいました」



自民党のベテラン議員は「公明党の要求は高すぎで、のめるものではなかった」と話しています。



自民党 高市早苗総裁

「一方的に連立政権からの離脱を伝えられました」



険しい表情で会談を振り返った高市総裁。

自民党 高市早苗総裁

「『総裁が私でなかったら連立離脱ということはないのですか』『例えば総裁がかわれば、また連立協議することもあるか』と聞くと、『いやそれは今回の総裁選挙で誰が選ばれていても同じです』と」



「政治とカネの問題」についての回答は…



自民党 高市早苗総裁

「私と幹事長だけで政治資金規正法の細部に至るまでを決めて帰ったら、それはまさに独裁ですので、それは私はいたしません」



一度、党に持ち帰る考えを伝えたといいます。



自民党 高市早苗総裁

「こちらからは協議の継続をお願いしました」



しかし、突如終わりを告げた自公の協力関係。これは、26年続いていた日本の政治システムの基盤がなくなったことを意味します。

■国民・玉木代表“首相”に意欲

野党からは…



立憲民主党 野田佳彦代表

「自民党、激震が走っているんじゃないでしょうか。野党連携についての理解が各党深まってきていると思いますし、丁寧に協調・共闘を呼びかけていきたい」



読売テレビの報道番組に出演していた、日本維新の会の吉村代表は…



日本維新の会 吉村洋文代表

「公明党は正直、選挙が強い。自民党も強い。強い者同士で維持していたけど、政策理念が根本的に違うなら、この方がわかりやすい」



そして、この人からは…



国民民主党 玉木雄一郎代表

「私自身ですね、公党の代表として、内閣総理大臣を務める覚悟はあります」



首相に意欲を見せた国民民主党の玉木代表。

国民民主党 玉木雄一郎代表

「今回、公明党が連立から離脱するということによって、これまでと違った前提に変わったと思いますから、どのように対応するのか改めて考えたい」



自公の連立解消で、高市総裁が首相になれない可能性が出ています。

■「首相指名選挙」の行方は…

再来週以降、召集される見通しの臨時国会。そこで「首相指名選挙」が行われます。自公の連立解消は、どう影響するのでしょうか。



政治部与党キャップ・江口友起記者

「公明党が連立から離脱したことで、誰が首相になるか不透明さが増した。自民党のあるベテラン議員は『高市総裁が首相になれない可能性が出てきた』と指摘するほか、ほかの議員も『野党の出方次第で政権交代の可能性がある』と危機感を募らせています」



首相指名選挙では、衆議院・参議院のそれぞれで国会議員による記名投票が実施されます。過半数を得た人が首相に選ばれますが、過半数に届く候補者がいない場合は、上位2人で決選投票を行い、多数を得た人が首相に選ばれます。

石破氏も決選投票のすえ、首相に選ばれた一人です。



現在の衆議院の議席数を見ると、自民党は196議席。公明党の議席を加えても、過半数の233議席に届かない状況でしたが、連立解消により、高市総裁が首相に選ばれることがより一層、難しくなりました。



斉藤代表は、公明党が持つ議席分の投票先について…



公明党 斉藤鉄夫代表

「首班指名では斉藤鉄夫と公明党として書かせていただきたい」

「（Q：決選投票に進んだ場合、高市氏と書く可能性は？）まだ仮定の話でございますので、ちょっとお答えは控えさせていただきたい」

■野党結束で“政権交代”は…

次の首相は誰になるのでしょうか。



政治部与党キャップ・江口友起記者

「高市氏は国民民主党との連立拡大を狙って動いてきたが、公明党が抜けた今、自民党と国民民主党だけでは（衆議院で）過半数に達しません。自公連立という前提が崩れた今、国民民主の協力が得られるのか、自民党は他の野党にも連携を求めるのかがポイントになりそうです」



「ただ、野党も動いています。立憲民主党の幹部は、すでに国民民主党に『指名選挙で野田代表以外の名前を書く用意がある。玉木代表と書くのも選択肢だ』と伝えているんです。野党が結束する見通しがたっているわけではありませんが、仮に、立憲がリーダーシップを発揮し、国民・維新などが一致して、野党統一候補を出した場合、自民党単独よりも数が多くなりますから、野党から首相が生まれる可能性もあります」



野党が結束し、“政権交代”となるのでしょうか。

維新の吉村代表は、玉木代表を首相に担ぎ上げる可能性について問われると…日本維新の会 吉村洋文代表「立憲民主党と国民民主党で玉木さんを首班指名にするのがまとまるなら、僕も本気で話を聞く」

にわかに浮上してきた“玉木首相”の可能性。首相になる覚悟があると明言している玉木代表は、連立のパートナーについて…



国民民主党 玉木雄一郎代表

「連立をともにする政党パートナーには、我々と同じ政策をともに担いで歩んでもらうことが不可欠になる。どの党も一致協力して、一枚岩で協力いただかないと国家運営としては極めて厳しい」

■SNSは“政治一色”に 財界からは困惑の声も

幻となるかもしれない高市早苗首相の誕生。SNS上では、Xのトレンドには連立解消に関連する言葉などがずらりと並び“政治一色”となりました。

また、財界からは困惑の声が。日本商工会議所の小林会頭は…



日本商工会議所 小林健会頭

「我々経済界としては国政に遅滞が出るというのは非常に困る。政治空白をできるだけ短くしてもらいたい」



政治が大きく揺らいだ一日。街の人は…



公務員（40代）「（Q：自公連立解消、率直にどう？）長い歴史で一区切りついたなという印象。高市さんには期待していたので出はなくじかれたというか、どうなるのかという不安の気持ちが大きいです」



会社員（30代）「（Q：高市氏が首相になれない可能性も）そうなんですね。連立野党で決める首相も、また意見がバラバラになって、それはそれで何も進まないんじゃないかな。意見がまとまりにくくなってしまうのではないか」



一方で…



会社員（50代）「（自公が）離れることになったら、それはそれで投票する側も選ばれる側も学べることはいっぱいあるのでは」

再来週以降、臨時国会が召集され、誕生する見通しの新たな首相。誰がなるのか不透明感が増すなか、26日にはASEAN首脳会議、31日からはAPEC首脳会議、さらに、27日にはトランプ大統領が来日し、首脳会談を行う見通しとなっています。



※10月11日（土）午前0時10分（金曜深夜）放送『news zero』より