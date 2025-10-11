【装蹄師・西内荘コラム】変則日程と3日間競馬、装蹄師もフル稼働
今週のトレセンは火曜日が全休日で、水曜日に追い切りをする厩舎は少なくなりました。近年は「追い切り後に装蹄する」という習慣が定着しているため、通常であれば水曜日から厩舎を忙しく廻っているところですが、今回は1日ずれて木曜日から出走予定馬の装蹄に入りました。
変則日程はただでさえ気忙しいのですが、加えて今週は3日間競馬。出走頭数も多くなっていますから、開業装蹄師のみならず開業獣医師も遅くまで頑張っていましたよ。
そんな中、木曜日には東京盃をヤマニンチェルキが勝ってくれたので元気が出ました。これで重賞3連勝。装蹄の際も落ち着きがあり、不思議にもスプリント馬らしい蹄形になってきていたので、勝てる要素は十分に感じていました。それにしても中村厩舎は、出走した交流重賞をずっと勝っている気がしますね。
土曜の東京メイン・サウジアラビアRCにはチュウワカーネギーが出走。世代最初の新馬戦を勝ってから4ヶ月ぶりの実戦ですが、しっかり成長を感じます。重賞挑戦でもその力を発揮してくれると思います。
また、日曜の東京メイン・アイルランドTに出走するラヴァンダにも期待しています。ここにきて精神的にも大人になってきました。もともと蹄が弱点で接着装蹄でカバーしていましたが、素直になった分ムダな動作が減り、蹄への圧も軽減されたようで、ずいぶんと負担が少なくなっています。バランス的にも非常に良い状態です。
●10月11日（土）
・東京
11R チュウワカーネギー
・京都
5R ベルシュヴァル
9R スマートカイロス
ドラゴン
ドゥラエテルノ
11R スマートリアファル
12R クロユキ
●10月12日（日）
・東京
4R ゴールデンスラム
8R レッドヴァリアート
9R ネーヴェフレスカ
11R ラヴァンダ
・京都
5R ヴィサージュ
9R パールフロント
11R ハピ
●10月13日（月祝）
・東京
9R ラガークイン
・京都
5R メイショウヒタカミ
9R タガノマカシア
12R キープライジング
以上、装蹄から感じた好感触馬です。