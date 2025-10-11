「go Dutch」の意味は？覚えておくと超便利！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、お会計のときに使う言葉です。

果たして、正解は？

正解は「割り勘をする」でした！

「go Dutch」は、「レストランで会計を別々にすること」、つまり「割り勘をする」という意味あいを持つイディオムです。

「We had a date last night and we went Dutch.」

（昨夜はデートをして、会計は別々にした）

Dutchには、 「オランダ人、オランダの」という意味があります。

オランダでは、食事などを割り勘にするのが普通だったことから、このようなイディオムが生まれたといわれているそうですよ。

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。