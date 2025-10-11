「go Dutch」の意味は？覚えておくと超便利！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「go Dutch」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、お会計のときに使う言葉です。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「割り勘をする」でした！
「go Dutch」は、「レストランで会計を別々にすること」、つまり「割り勘をする」という意味あいを持つイディオムです。
「We had a date last night and we went Dutch.」
（昨夜はデートをして、会計は別々にした）
Dutchには、 「オランダ人、オランダの」という意味があります。
オランダでは、食事などを割り勘にするのが普通だったことから、このようなイディオムが生まれたといわれているそうですよ。
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部