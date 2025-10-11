“木梨憲武”と聞くと、多くの人が「お笑い芸人」「とんねるず」を思い浮かべるだろうが、2014年から2016年にかけて全国8会場を巡回し話題を呼んだ「木梨憲武展×20years」を契機に、彼の「アーティスト」としての側面が脚光を浴びている。

絵画だけではなく、ドローイング、映像、オブジェなど自由な発想による作品200点を展示する本展では、滋賀県甲賀市の障害者福祉施設「やまなみ工房」のアーティストとコラボレーションを試みた。その舞台裏を探る。

【写真】10年以上前、TVで観た木梨の姿に「いつか作品を見ていただきたい」と思っていたと語る山下施設長 ほか

タブーの中にこそ、開けるものがある

「ねえねえ、山際くんの作品に、僕、手加えちゃっていい？ 普通なら怒られちゃうけどね」

木梨憲武のその言葉に、やまなみ工房施設長・山下完和（まさと）はなんの迷いもなかったという。

「人の作品に手を加えることを、アート界ではタブー視する人もいます。ましてや原画、障害のある人の作品ですから。でもタブーやN Gとしているところに飛び込むことで、開けるものがある。そして木梨さんと一緒に制作することで、作家本人が楽しそうにしているなら、誰に何を言われても、全く気にすることはありません。目の前の大切な人が楽しんでいるなら、それ以外のことは一切ありません。断言ですよ」

コラボ作品を見て感じるのは、作家の核心にしなやかに身を寄せる、木梨のカメレオンのような柔軟性である。飛び散る絵の具や細かに書き込まれた文字は、作品の特性を傷めず邪魔せず、むしろ伸びやかに助長している。

現在全国を巡回している「『木梨憲武展』TOUCH−SERENDIPITY意味ある偶然」に作品が出品されていることから、やまなみ工房を知る人は多いだろう。しかし私はやまなみ工房を通してアーティスト・木梨憲武を知った。

やまなみ工房とは、国内外から注目を集めている滋賀県にある福祉事業所である。障害のある通所者の主体的な時間の過ごし方、そこから生まれるユニークな作品が、国境を超えて高い評価を得ている。

そのやまなみ工房施設長・山下が語る「人間・木梨憲武」の姿に、私は猛烈に興味を抱いた。そしてすぐに金沢21世紀美術館で開催されている「木梨憲武展」を訪れた。

実家の自転車屋さんに送った手紙

会場に一歩足を踏み入れた瞬間、透明度の高いパワーに圧倒され、そのまま何時間も、何往復も会場を歩き回って作品に見入った。

木梨の生まれ持った勘の良さと、表現の中心に据えられた愛、そして実際目の当たりにして感じるのは、瞬発力にも運動神経にも似た画力だった。

「タレント」として歩んできた人生が、まるで作品のための肥やしであったかと思うほどに、木梨憲武の到達点を見たように感じた。観る作品一つひとつを、私は胸に抱きしめて何時間も過ごし、それでも離れ難い気持ちで会場を後にした。

木梨憲武と滋賀県の福祉施設やまなみ工房。接点のなさそうなこの二つは、一体いつどこで出会ったのだろうか。

始まりは10年以上も前にBSで放映された木梨の制作ストーリーだった、と山下は語る。

「その番組を見たとき、木梨さんの制作する姿と作品にすごく興味を持ちました。その時からずっと、いつか木梨さんにやまなみ工房の作品を見ていただきたい、そう思っていました」

この思いを胸に温めたまま、年月が過ぎ、そして2冊目の『やまなみ工房作品集』を出版することになった2年前、「これを木梨さんに送ろう」と思ったという。

「それでも、木梨さんとのツテは全くないし、住所も知らない。でもご実家が自転車屋さんをされていることは知っていましたから、そこなら調べれば住所はわかる。木梨さんの目に触れるかどうかはさておき、とにかく画集に手紙と小さな焼き物の作品『正己地蔵』を一緒に入れて送りました」

その後、山下のケータイの留守電に、木梨憲武の声が吹き込まれていた。

山下は驚き、信じられない思いだったという。

山下は話をするためにすぐに木梨の事務所を訪れた。そして木梨も「ぜひみんなに会いたい」とすぐにやまなみ工房にやってきた。

「この人の話聞かせてよ」

障害のある人と関わる時に一番の壁になるのは、自分自身の心の壁である。木梨が初めてやまなみ工房を訪れた時の様子はどうだったのだろうか。

山下はこう語る。

「木梨さんにやまなみ工房のすべての人を紹介するのは時間的に失礼にあたるかもしれない、一人二人飛ばしながら案内しなくちゃいけないかな、と思っていました。そんな時に、『この人は？』と木梨さんの方から声をかけて歩み寄ってくださったんです。制作していない人にも寄って行って『この人は何が得意なの？ この人の話聞かせてよ』と自ら言ってくれました」

山下は、作品以上に障害のあるその人自身に興味を持って接する木梨の姿がとても嬉しかったという。

「僕たちは『とんねるずさん』とか『木梨さんの持つキャラクター』とかではなく、やまなみ工房に来てくれた一人の魅力的な人が『一緒に何かしないか』と機会をくださってる、とそんなふうに感じています」

こうして2年前に初めて顔を合わせてから、木梨がやまなみ工房に声かけしたプロジェクトは、東京ドームシティでのイベント、洗剤のパッケージ、そして今回の展覧会、と回を重ねている。

「俺気味の人たち」

これは木梨が度々口にする言葉で、やまなみ工房を「俺気味の人たち」と木梨が捉えているのは明らかだ。

では木梨がいう「俺気味の人たち」とは一体どういう人たちなのだろうか。

人の手をモチーフにした図録

木梨からプロジェクトの声をかけられるたびに山下が背中を押された言葉があるという。

「なにも心配せずにやっちゃえばいいんだよ」

私はその言葉を聞いたときに、やまなみ工房ととても似ている、と思った。私はやまなみ工房の展覧会を企画担当したことがあるが、その時に、

「やりましょう。全力で走り抜きましょう」

という言葉を度々もらった。そのことで迷いが吹っ切れる経験を何度もしている。

木梨憲武とやまなみ工房には、他にも似ている点がある。「スタッフがいるからこそ」が口癖なところとか、「人の悪口を言わない」とか、人としての立ち姿が似ているのだ。

今回の「木梨憲武展」の図録の表紙はぐるりと黒が基調。

展覧会の図録でもあり独立した画集でもある、という雰囲気のこの一冊は、木梨がやまなみ工房と出会うきっかけとなった『やまなみ工房作品集』と同じRISSIが制作デザインしている。こうして新しい人がどんどんチームになっていく。

木梨の作品には、人の手をモチーフにした『REACH OUT』というシリーズがある。このシリーズについて木梨はこう記している。

「一本一本の手を描くとき、俺にその手を差し出してくれたいろいろな人のことを思い浮かべている。感謝とともに……。そして新しい仲間も大歓迎！ 手をつなぐ!!」（『木梨憲武自伝 みなさんのおかげです』木梨憲武著、小学館、2024年）

黒い図録の表紙には、細いペンで『REACH OUT』の作品が描かれている。これも、意味ある偶然？

土居彩子（どい・さいこ）

1971年富山県生まれ。多摩美術大学芸術学科卒業。棟方志功記念館「愛染苑」管理人、南砺市立福光美術館学芸員を経て、現在フリーのアートディレクター。

