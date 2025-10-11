年金生活を送る祖父母にとって、可愛い孫の存在は大きな喜びである一方で、物価高騰が続く今、その出費が重くのしかかる現実があります。老後の家計を脅かす孫費用の実態とは？

年金月12万円の生活を圧迫する「公平な孫への出費」

「生活は厳しいですよ、本当に」

東京都内で1人暮らしをする清水和子さん（70歳・仮名）。夫を早くに亡くし、現在は月々12万円ほどの年金で生活を維持しています。生活費を切り詰める日々ですが、和子さんの顔を曇らせるのは、可愛い5人の孫たちの存在です。

最初の孫である長男の息子、悠真くん（10歳）が生まれたときは、それはもう喜びで、和子さんは惜しみなく愛情を注ぎました。愛情とお金は表裏一体。高価なおもちゃや洋服はもちろん、急な旅行の費用まで、可能な限り工面。しかし、長女、次女の家族にも孫が生まれ、和子さんの孫は計5人に。

和子さんは、どの子も等しく可愛く、当然のように公平に接するのが基本。孫たちが家に来るたびに、小遣いを渡すのが定番で、全員に公平に用意しました。

「やはり、子どもにとって小遣いは嬉しいものですよね。しかし、前にあげているのに、今回はなし、というわけにはいかない。悠真に小遣いをあげた以上、あげ続けないといけないんです」

さらに小学校4年生になった悠真くん、おねだりするものも欲しがるものの金額も上がってきました。ゲームの限定版や高額なトレーディングカード……先日は、「最新スマホがほしい！」とひと言。さすがに長男が「それはないだろう！」と怒り気味で止めていましたが、それがなかったら「いいわよ」と言うしかなかったかもしれません。

この日も、長男夫婦と悠真くんが遊びに来る予定でした。和子さんは前日、いつものお決まりのお小遣い1万円をポチ袋に入れましたが、それを渡すことをためらったといいます。

「ちょうどね、前の日にお米を買ったのよ。2キロで2,500円。去年の春ごろは1,400円くらいで買えたのに。最近は生きていくだけで必死だから、孫へのお小遣いはできたら辞めたいの。でもね、楽しみにしているだろうから……」

可愛い孫でさえ、「煩わしい」とか、「重荷」と感じてしまう――なんてヒドイ祖母なのだ！という思いと、このままでは近いうちに老後資金が枯渇してしまうという恐怖。そんな危機感が交錯しているといいます。

老後家計を脅かす「孫費用の固定費化」と生活設計の見直し

ソニー生命保険株式会社が全国のシニア（50歳〜79歳）の男女を対象に行った『シニアの生活意識調査2024』によると、「この1年間で、孫のためにどのようなことにお金を使ったか」との質問に対し、トップは「おこづかい・お年玉・お祝い金」で65.6％、「一緒に外食」（52.9％）、「おもちゃ・ゲーム」（38.0％）、「一緒に旅行・レジャー」（32.2％）、「衣類などファッション用品」（30.4％）と続きました。

さらにこの1年間で孫のために使った金額を聞いたところ、平均額は10万4,717円。2023年108,134円→2024年104,717円と、3,417円の減少。物価高騰による家計負担増を受け、孫消費を抑えざるを得ないシニアも多いのでしょう。

一方で年金が頼りの高齢者の家計はひっ迫しています。総務省『家計調査 家計収支編 2024年平均』によると、単身高齢女性の1ヵ月の支出は平均15万5,923円。年金が月12万円だという和子さんの場合、手取り額から考えて、毎月約7万〜8万円の赤字になる計算。足りない分は貯蓄から取り崩していくことになります。昨今の物価高により、貯蓄の減少スピードが加速。孫支出を重く感じ、嬉しいはずの孫の訪問が重荷に感じてしまうのも仕方がないことかもしれません。

和子さんのように、「公平に」という愛情ゆえに、孫への援助を「固定費化」してしまうことは、老後資金の枯渇を早めるリスクになります。愛する孫のためであっても、まずは自身の生活基盤を守ること。そのために、娘や息子と話し合い、援助の頻度や金額の上限を明確に決めておく、「今は厳しい」と正直に伝える勇気を持つことが、老後の生活設計を維持するために不可欠です。

［参考資料］

ソニー生命保険株式会社『シニアの生活意識調査2024』

総務省『家計調査 家計収支編 2024年平均』