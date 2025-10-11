マリナーズは今季、タイガースのタリク・スクバルが先発した3試合すべてで勝利している。データ専門サイト「ファングラフス」がその内容を分析している。

スクバルは、4月2日（シアトル）の対戦で5回2/3を3失点、7月11日（デトロイト）は5回4失点、そして地区シリーズ第2戦は7回2失点ながらホルヘ・ポランコの2本塁打に泣いた。

スクバルの最大の武器はフォーシームとチェンジアップであり、マリナーズ打者はフォーシームにほとんど対応できず、wOBA.227、（wOBAとはどのように出塁したかに重みをつけて評価したもので.320で平均的）ハードヒット率10％と苦戦した。

しかし、チェンジアップとスライダーには対応しており、特にチェンジアップではゾーン外のボール球をほとんど追わず、スクバルの今季平均50％に対しわずか34％のChase率（ボールゾーンの球を振る確率）に抑えた。ゾーンに入った球は積極的にスイングし、甘い球を逃さなかったことで得点につなげた。

さらに、スクバルが慎重になったところで我慢強く四球を選んだ。こうした傾向を踏まえ、スクバルは第5戦でチェンジアップの割合を減らし、フォーシーム主体の強気な投球で対抗する可能性が高い。

一方マリナーズは高めの速球対策を進めると見られる。両者の調整力と対応力が第5戦の勝敗を左右する。