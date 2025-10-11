万博の公式データ エリア別の来場者割合 国内93.9％、うち近畿が67.1％…関東・中部などの比率も【一覧】
大阪・関西万博が、13日に閉幕を迎える。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、4月13日の開幕から184日間にわたり、大阪・夢洲で開催された国際的な祭りを、公表データで振り返る。
【画像】データで見る…大阪・関西万博 来場者のエリア別割合
2025年日本国際博覧会協会（万博協会）は10月7日、臨時理事会を開き、会議資料を公式サイトに掲載した。
それによると、入場券販売枚数は、10月3日時点で2207万枚。招待事業（学校団体分）を含む。入場者では、同4日までの実績で、2683万人（AD証除き2361万人）となり、1日の平均では15.3万人（AD証除き13.5万人）。チケット入場者数でみると、1日平均13.5万人で、これはAD証入場者を除く数値。
エリア別では、国内からの来場が93.9％で、このうち近畿が67.1％を占めた。海外からの「来場実績あり」は181の国・地域で、アジアが52.6％が半数を超えた。
■万博IDベースでのエリア別来場者（開幕〜9月12日）
海外・国内来場者構成比
国内 93.9％
海外 6.1％
国内
近畿 67.1％
関東 16.4％
中部 8.7％
九州 2.5％
中国 2.4％
四国 1.4％
東北 0.8％
北海道 0.5％
海外
アジア 52.6％
欧州 22.1％
北米 17.6％
大洋州 3.2％
中東 1.7％
南米 1.0％
【画像】データで見る…大阪・関西万博 来場者のエリア別割合
2025年日本国際博覧会協会（万博協会）は10月7日、臨時理事会を開き、会議資料を公式サイトに掲載した。
それによると、入場券販売枚数は、10月3日時点で2207万枚。招待事業（学校団体分）を含む。入場者では、同4日までの実績で、2683万人（AD証除き2361万人）となり、1日の平均では15.3万人（AD証除き13.5万人）。チケット入場者数でみると、1日平均13.5万人で、これはAD証入場者を除く数値。
■万博IDベースでのエリア別来場者（開幕〜9月12日）
海外・国内来場者構成比
国内 93.9％
海外 6.1％
国内
近畿 67.1％
関東 16.4％
中部 8.7％
九州 2.5％
中国 2.4％
四国 1.4％
東北 0.8％
北海道 0.5％
海外
アジア 52.6％
欧州 22.1％
北米 17.6％
大洋州 3.2％
中東 1.7％
南米 1.0％