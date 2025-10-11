アドベントカレンダーに新色ホワイト登場♡ジョージスチュアートティの紅茶で贈る特別な冬

毎年完売するジョージスチュアートティの「紅茶のアドベントカレンダー」に、今年は新色ホワイトが仲間入り。明るく上品なデザインで、お部屋を華やかに演出してくれます。紅茶ビギナーにも飲みやすいフレーバーを厳選し、12月1日から24日間、日替わりで香り豊かなティータイムを楽しめる内容に。プレゼントや自分へのご褒美にもぴったりのギフトアイテムです♡

アドベントカレンダー2025年版に新色ホワイト登場

定番人気のブラックに続き、2025年は柔らかなホワイトカラーが登場。クリームホワイトを基調としたデザインは、お部屋に自然に溶け込み、上品で明るい印象を添えます。

「紅茶のホリデーカレンダー2025＜ホワイト＞」（税込2,700円）は、24袋のティーバッグ入り。

内訳は、フレーバーティー20袋（13種）、ノンフレーバーティー1袋、ハーブティー1袋、スパイスティー2袋（1種）と、紅茶初心者にも親しみやすいラインナップです。

A4サイズ相当のパッケージは持ち運びやすく、ギフトにも最適。公式オンラインショップやGINZA SIXで数量限定販売中です。

紅茶ビギナーにも贈りやすい厳選フレーバー

ホワイトは単なる色違いではなく、紅茶ビギナーの方にも飲みやすい人気フレーバーを中心に構成。

「ライチ」「クイーンズチョイス」「ヴィンテージアールグレイ」など、評判の高いフレーバーは各2袋ずつ入っており、気分に合わせたアレンジも楽しめます。

一方、定番のブラックでは24種がすべて異なる味わいをラインナップ。好みに合わせて選べるのもジョージスチュアートティならではの魅力です。

ジョージスチュアートティが贈る特別な冬の習慣

スリランカ最古の紅茶ブランドとして知られるジョージスチュアートティ。英国王室にも献上された由緒あるブランドで、日本ではANAのビジネスクラス採用など、その品質の高さにも定評があります。

毎年11月中旬には完売するというアドベントカレンダーシリーズ。今年はブラック、ホワイト、猫モチーフの3種類が登場しています。

全国のポップアップストア（GINZA SIX、福岡三越など）や公式サイトで購入可能です。

紅茶で楽しむ、心あたたまるクリスマス♡

24日間、日替わりで紅茶を淹れるたび、香りとともにクリスマスが近づく喜びを感じられるジョージスチュアートティのアドベントカレンダー。

自分用にはもちろん、大切な人への贈り物にもぴったりな華やかで上質なギフトです。

この冬は、お気に入りのフレーバーを見つけながら、紅茶とともに心安らぐホリデーシーズンを過ごしてみてはいかがでしょうか♪