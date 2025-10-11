Xに「洗濯機の穴に紐が入って取れなくなったぁ！！」という文言とともに投稿された動画。黒い紐の先端が洗濯槽の小さな穴の部分に入り込み、引っ張っても抜けない様子が映っています。なぜこのような現象が起こったのか、投稿者本人に聞くとともに、正しい対処法をメーカーに聞いてみました。

紐が抜けない！！どうにもならず、最後は力技

「いつも通り洗濯をしていたら紐が挟まってしまい取れなくなってしまいました」

と語った投稿者。なんとかしようと、SNSのコメントでもらったアドバイスを参考に横向きに引っ張ってみたり、再度洗濯機を回したりしたということです。しかし、いろいろ試したものの紐は取れず。

その後、どうにもならず、ついに紐を切ろうと決断。しかし、その前に「最後だ！」と思ってさまざまな角度から思い切り紐を引っ張ったところ、突然どっ！っと紐が抜けたそうです。

無事に紐が抜けた洗濯機は、今のところ問題なく使用できているといいます。

同じケースに悩んだ経験者は多数

洗濯機に紐が挟まる…同様のケースは他の人にも経験があるのでしょうか？気になってSNSで調べてみると、同じように“衣服の紐が穴に入り抜けなくなった”という投稿が多くありました。

さらに「紐が取れなくなった」という投稿に対して「私も以前同じことが起こった」といったコメントや、対処法として、「引っ張る」「分解する」「ハサミで紐を切る」など様々なバリエーションの投稿もありました。どうやら同様の例に悩まされた経験者は少なくないようです。

「裏技のような対処法はありませんが…」メーカーの回答

もし挟まってしまった場合、どのように対応するのが正しいのでしょうか？洗濯機を販売する家電メーカー2社に聞いてみました。

まず、パナソニック広報によると、「穴に入り込む」という問い合わせは、過去にあったものの、そこまで頻発している例ではないそうです。

そのうえで、もし紐が入り込んで抜けなくなった場合は、無理に引っ張ると故障やケガの原因につながるため、修理の相談窓口に相談してほしいといいます。

また、紐が穴に入り込むのを防ぐために、▼紐はあらかじめ結んでから洗濯機に入れる、▼パーカーなどの場合はファスナーを閉じた状態で洗う、といったことを推奨しているということです。

そもそも紐が入らない「穴なし槽」を主軸に？

いっぽう、そもそも「穴がない洗濯機」を主軸にしているメーカーもあるようです。それがシャープです。

シャープは、「必ず取れる“裏技”のようなものはありませんが…」とした上で、次のような対処法を教えてくれました。

▼紐が入り込んだ箇所と同じ水位まで水を貯めた状態で紐を引き抜く

▼紐の先端を切る（その後、洗濯機を回す中で糸くずネットが受け止めてくれることも）

予防策としては、紐を結んでから洗うこと、選択ネットに入れて洗うことを挙げていました。いっぽう、自己判断で「分解」することは、もとに戻せなくなるなどリスクもあるため行わないでほしいということです。

普段通り洗濯したのに・・・思わぬハプニング。衣替えなどで洗濯物が多くなる時期ですが、ズボンやパーカーは普段から「ネットに入れて洗う」「結んで洗う」など対策してから洗濯するのが間違いなさそうです。