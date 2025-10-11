優勝逃すも…“V賞金720万円”をゲット 29歳・高野あかりが圏外から猛追2位
＜SkyレディスABC杯 最終日◇10日◇ABCゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6675ヤード・パー72＞首位と6打差の18位からV争いに飛び込んで来た。最終組の8組前でティオフした高野あかりが、この日のベストスコアとなる「68」で回り、2位に入った。最終18番パー5で3メートルのバーディパットを決めた29歳は気合のガッツポーズ。トータル3アンダーの単独首位でホールアウトし、後続の結果を待った。
【写真】頭の位置がすごい！ 後藤あいのぶっ飛びスイング
「18番には大きなリーダーボードがあるので、このパットを入れたら単独首位に立つんだと分かった。見た瞬間は『えっ！？』でしたね。今、思うと1つのボギーがすごく残念だけど、悔いはないです」この日唯一のボギーは13番パー4。「ティショットは普通にフェアウェイ。2打目はグリーン右ラフで、そこから寄らず入らずでした。パーパットは3メートルくらいで」。ルーキーイヤーだった2023年の「佐嘉窓乃梅カップ」以来となるステップ2勝目には届かなかったが、アマチュアの後藤あいが優勝したことで賞金は2位ながら優勝選手が受け取る720万円を獲得。国内開催では最高額を手にしたのだから、ホールアウトから約1時間30分も待った時間は無駄ではなかった。千葉の拓大紅陵高から法大に進み、5度目の挑戦だった2022年11月のプロテストに合格した。「まだプロテストに合格する実力はないと思ったので、スポーツ推薦で大学に行きました。法政にしたのは、卒業するときに就職も考えて勉強もできるかなと思って」。プロになるまで時間はかかったが、ここまでの道のりに後悔はない。来年1月31日の誕生日で30歳。「まだプロ3年目。気持ちだけは若いです」と笑った。ビッグマネーを加算し、46位だった明治安田ステップ・ランキング（賞金ランク）は一気に5位に上がった。「今年は決して調子は悪くないのに、成績はすごく悪かった。そのギャップにメンタルがやられそうになったけど、徐々によくはなっている。ここから、さらに上げて、また優勝したい」。レギュラーツアー出場は3年間で3試合だけで、すべて予選落ち。来季のレギュラー前半戦に出場できるステップ女王を目指し、20代ラストイヤーのスパートに入る。（文・臼杵孝志）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
SkyレディスABC杯 最終成績
16歳の後藤あいが3連続バーディ締めで史上7人目のアマV達成 “世界のアヤコ”も圧倒的な飛距離を大絶賛
後藤あいがアマ史上初のドラコン女王戴冠 277.8ydかっ飛ばしてギャラリー騒然
青木香奈子さんが髪をほどきました【写真】
渋野、原らが参戦！ 国内女子ツアー・リーダーボード
「18番には大きなリーダーボードがあるので、このパットを入れたら単独首位に立つんだと分かった。見た瞬間は『えっ！？』でしたね。今、思うと1つのボギーがすごく残念だけど、悔いはないです」この日唯一のボギーは13番パー4。「ティショットは普通にフェアウェイ。2打目はグリーン右ラフで、そこから寄らず入らずでした。パーパットは3メートルくらいで」。ルーキーイヤーだった2023年の「佐嘉窓乃梅カップ」以来となるステップ2勝目には届かなかったが、アマチュアの後藤あいが優勝したことで賞金は2位ながら優勝選手が受け取る720万円を獲得。国内開催では最高額を手にしたのだから、ホールアウトから約1時間30分も待った時間は無駄ではなかった。千葉の拓大紅陵高から法大に進み、5度目の挑戦だった2022年11月のプロテストに合格した。「まだプロテストに合格する実力はないと思ったので、スポーツ推薦で大学に行きました。法政にしたのは、卒業するときに就職も考えて勉強もできるかなと思って」。プロになるまで時間はかかったが、ここまでの道のりに後悔はない。来年1月31日の誕生日で30歳。「まだプロ3年目。気持ちだけは若いです」と笑った。ビッグマネーを加算し、46位だった明治安田ステップ・ランキング（賞金ランク）は一気に5位に上がった。「今年は決して調子は悪くないのに、成績はすごく悪かった。そのギャップにメンタルがやられそうになったけど、徐々によくはなっている。ここから、さらに上げて、また優勝したい」。レギュラーツアー出場は3年間で3試合だけで、すべて予選落ち。来季のレギュラー前半戦に出場できるステップ女王を目指し、20代ラストイヤーのスパートに入る。（文・臼杵孝志）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
SkyレディスABC杯 最終成績
16歳の後藤あいが3連続バーディ締めで史上7人目のアマV達成 “世界のアヤコ”も圧倒的な飛距離を大絶賛
後藤あいがアマ史上初のドラコン女王戴冠 277.8ydかっ飛ばしてギャラリー騒然
青木香奈子さんが髪をほどきました【写真】
渋野、原らが参戦！ 国内女子ツアー・リーダーボード