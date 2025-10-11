『ばけばけ』第11回 トキと銀二郎の新婚生活がはじまった！【ネタバレあり】
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第11回が、13日に放送される。
本作は、島根で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪しい話好き”という共通点から次第に心を通わせていく。小泉八雲の妻・小泉セツをモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■第11回のあらすじ
無事にお見合いもうまくいき、トキ（高石あかり）と銀二郎（寛一郎）の新婚生活がはじまった！働き者の銀二郎のおかげで、松野家の生活も少しは楽になり、祖父・勘右衛門（小日向文世）、父・司之介（岡部たかし）も、跡取りとなる銀二郎への期待が膨らむ。幸せ絶頂のトキ。しかし、仕事場である雨清水家の機織り工場では不穏な空気が流れ始めていた。
